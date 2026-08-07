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छाताबाद में 20 फीट धंसी जमीन, 10 घर जमींदोज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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कतरास क्षेत्र के छाताबाद में शुक्रवार शाम को भयावह भू-धंसान हुआ। लगभग 20 फीट जमीन धंसने से 10 घर जमींदोज हो गए। घटना के समय कई लोग घरों में मौजूद थे। मोहम्मद सज्जाद के परिवार के सदस्यों को निकालने में स्थानीय लोगों ने मदद की। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। राहत कार्य जारी है।

छाताबाद में 20 फीट धंसी जमीन, 10 घर जमींदोज

कतरास। कतरास क्षेत्र के छाताबाद में शुक्रवार शाम करीब चार बजे एक बार फिर भयावह भू-धंसान की घटना हुई। अचानक लगभग 20 फीट जमीन धंस जाने से करीब 10 घर जमींदोज हो गए। घटना के समय कई लोग घरों में मौजूद थे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। भू-धंसान में मोहम्मद सज्जाद के आठ परिवार के सदस्य घर के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सीढ़ी के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में हुस्ना बानो घायल हो गईं। वह घर में सो रही थीं, तभी दीवार उनके ऊपर गिर गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।

घटना से मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद नईम, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद इमामुल, सगीर खान, सबुल खान और मोहम्मद हसनैन खान सहित कई परिवार प्रभावित हुए हैं।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, बीसीसीएल एवं स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई जारी है।

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