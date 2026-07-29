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अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाले सिम बॉक्स रैकेट का पर्दाफाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से सिम बॉक्स, एक्टिव सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाले सिम बॉक्स रैकेट का पर्दाफाश
अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाले सिम बॉक्स रैकेट का पर्दाफाश

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की साइबर क्राइम, एसओजी व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सिम बॉक्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय वीओआईपी कॉल को स्थानीय कॉल में बदलकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपित के पास से बरामद सामान

पकड़े गए आरोपित के पास से 32 स्लॉट का एक सिम बॉक्स, 151 एक्टिव सिम कार्ड, दो जाली आधार कार्ड, वाई-फाई राउटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। इस सफलता पर एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है।

फर्जी सिम व सिम बॉक्स से ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

सीओ साइबर शशिमौली पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना मो. रशीद खां के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर इस्लामपुर निवासी मो. नबीश (28) पुत्र मो. शाबिर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों से तैयार सिम कार्डों की मदद से सिम बॉक्स चलाता था। इसके जरिए विदेश से आने वाली इंटरनेट कॉल को भारतीय लोकल नंबरों में बदल दिया जाता था। इससे कॉल का वास्तविक लोकेशन छिप जाता था, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड व वित्तीय ठगी में करते थे। इस नेटवर्क से दूरसंचार कंपनियों को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था।

धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में कार्रवाई, चालान

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ धोखा देकर धोखाधड़ी करने, फर्जी पहचान का सहारा लेकर ठगी अंजाम देने, जाली दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली कागजातों का इस्तेमाल करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश को अंजाम देने तथा अवैध रूप से दूरसंचार सेवाओं व उपकरणों का संचालन कर राजस्व नुकसान पहुंचाने एवं पहचान की चोरी कर इंटरनेट के जरिए ठगी करने का आरोप लगाते हुए उसका न्यायालय चालान कर दिया है। कार्रवाई करने वाली टीम में साइबर थाना प्रभारी रशीद खान, एसओजी प्रभारी योगेश कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी आशीष कुमार सिंह, साइबर कमांडो अमित सिंह सहित सर्विलांस सेल के जवान शामिल रहे।

संबंधित सवाल-जवाब

इस साइबर रैकेट में आरोपी ने किस प्रकार की ठगी की थी?
आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों से तैयार सिम कार्डों की मदद से अंतरराष्ट्रीय कॉल को स्थानीय नंबरों में बदलकर ठगी की थी।

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