25 विद्यालयों को 'प्रेरक विद्यालयों' के तौर पर किया जाएगा विकसित

नगर निगम की अवस्थापना निधि से 5 करोड़ रुपये और मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) से 2.5 करोड़ रुपये की धनराशि से 25 बेसिक शिक्षा विद्यालयों में व्यापक सुधार होगा। इन 25 विद्यालयों को प्रेरक विद्यालयों के रूप में विकसित कर समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।गुरुवार को डीएम डा.वीके सिंह की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने का मुख्य उद्देश्य जिले में बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारना और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना रहा।

बैठक में 25 विद्यालयों को 'प्रेरक विद्यालयों' के तौर पर विकसित करने की जानकारी दी। चिन्हित जिले के कुल 60 विद्यालयों की प्रगति की विद्यालयवार समीक्षा की गई और वीडियो के माध्यम से उनका अवलोकन किया गया। सभी बीईओ और खंड विकास अधिकारी को चेतावनी देते हुए अवशेष कार्यों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही शैक्षिक सत्र के लिए चिन्हित नए 60 विद्यालयों में कार्य शुरू करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान विद्यालयों में अनिवार्य रूप से अध्यापन कार्य करें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सक्रिय सहयोग दें। विद्यालयों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने पर विशेष बल दिया गया। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी विद्यालय निर्धारित समय से पहले बंद न हो। यदि कोई शिक्षक विद्यालय की समयावधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमसंगत अनुशासनिक कार्रवाई कर आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ नूपुर गोयल, बीएसए आशा चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।