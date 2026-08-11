बागवानी घोटाला:बिना सत्यापन बांटी सब्सिडी, एक्सपायर्ड दवाएं खरीदीं

कलंक कथा: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम जिले में बागवानी विभाग के तहत सरकारी योजनाओं के बजट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और गबन का खुलासा हुआ।हरिय

कलंक कथा: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम जिले में बागवानी विभाग के तहत सरकारी योजनाओं के बजट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और गबन का खुलासा हुआ। हरियाणा एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बिना मंजूरी के नर्सरी और निजी विक्रेताओं को लाभ देने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में जिला बागवानी विभाग के तत्कालीन अधिकारियों और निजी वेंडरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जांच की जानकारी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिक जांच में सामने आया कि वर्ष 2007 से 2010 के दौरान बिना भौतिक सत्यापन, कृषि विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों और बिना प्रशासनिक मंजूरी के निजी विक्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और अपात्रों को सब्सिडी बांटने का आरोप है।

अनियमितताएँ जुलाई 2009 में अधिकारियों ने एक नर्सरी को छह लाख 32 हजार 500 के दो सप्लाई ऑर्डर जारी किए।जांच में पाया गया कि बिना किसी लाभार्थी किसान की पहचान, जमीन की तैयारी या गड्ढे खोदे ही ऑर्डर जारी कर दिए गए। कागजों में हजारों हेक्टेयर में बागवानी और तीन साल के रखरखाव का बजट पास दिखाया गया, लेकिन जमीन पर पौधों की जीवित रहने की दर मात्र पांच से दस फीसदी पाई गई।

साल 2009 और 2010 में माइक्रो-इरिगेशन स्कीम के तहत 50 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी केवल बागवानी फसलों के लिए निर्धारित थी। तत्कालीन जिला बागवानी अधिकारी महेंद्र सिंह सांगवान ने किसी भी बागवानी विकास अधिकारी की सिफारिश के बिना गेहूं और सरसों की खेती करने वाले किसानों को 16 लाख 62 हजार 508 की सब्सिडी जारी कर दी, जो योजना के नियमों के पूरी तरह खिलाफ थी।

मुख्यालय के निर्देशों और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए कुरुक्षेत्र की कंपनी से तीन लाख 45 हजार के एक्सपायर्ड (समय सीमा समाप्त) ट्राइकोडर्मा बायो-इनपुट्स खरीद लिए गए। इसके लिए जमीनी स्तर से कोई मांग भी दर्ज नहीं की गई थी।

परेशानियों का उजागर होना डीएसपी विजय कुमार नेहरा के नेतृत्व में हुई विजिलेंस जांच में पाया गया कि गुरुग्राम डीएचओ कार्यालय से मूल फाइलें, किसान आवेदन पत्र, भौतिक सत्यापन चेकलिस्ट, ओरिजिनल बिल और फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए थे। आंतरिक ऑडिट और सुपरवाइजरी जांच के बिना ही फाइलें पास कर भुगतान कर दिया गया था।

हरियाणा मुख्य सचिव के आदेश पर हुई विजिलेंस जांच के बाद एसीबी ने सेवानिवृत्त डीएचओ महेंद्र सिंह सांगवान ( 30 अप्रैल 2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं), एक सहायक पौधरोपण अधिकारी, दो लिपिकों (क्लर्क) और निजी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

गंभीर नियम उल्लंघन केदार नाथ सिंह जो उस समय सहायक प्लांटेशन अधिकारी थे, उन्हें भी एसीबी ने आरोपी बनाया गया है। जांच में आरोप है कि वे अपनी निगरानी की ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे और तय सत्सापन प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया।

क्लर्क कैलाश चंद और हुकम चंद पर आरोप है कि उन्होंने ज़रूरी जांच और ट्रांज़ैक्शन से जुड़े दस्तावेज़ों के बिना भी ट्रांज़ैक्शन के प्रशासनिक काम में मदद की, जिसमें फ़ाइलों का आना-जाना और रिकॉर्ड रखना शामिल है। एसीबी ने दो प्राइवेट सप्लायर्स को भी आरोपी बनाया है, जिन पर बिना मंज़ूरी के सप्लाई ऑर्डर लेने और विवादित सामान सप्लाई करने का आरोप है। यह मामला एसीबी जांच से जुड़ा है, जिसे 2007-08 की बागवानी योजनाओं में गड़बड़ियों की जांच के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर शुरू किया गया था।

एसीबी अधिकारी ने बताया कि वित्तीय ट्रांजेक्शन और दस्तावेज़ों की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या बागवानी विभाग के मुख्यालय के अधिकारियों की इन कथित गड़बड़ियों में कोई भूमिका थी। जांच से यह पता चलेगा कि सरकार को कितना नुकसान हुआ, उन सभी फ़ायदा उठाने वालों की पहचान क्या है जिन्हें कथित तौर पर गलत तरीके से भुगतान किया गया।

टाइम लाइन:

2007-2010: वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया

30 अप्रैल 2012: मुख्य अधिकारी सेवानिवृत हुए

28 मार्च 2013: विजिलेंस जांच दर्ज की गई

26 जून 2026: राज्य की मंज़ूरी जारी की गई

03 अगस्त 2026: आपराधिक मामला दर्ज किया गया