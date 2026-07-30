10 करोड़ के चेक से करोड़ों की ठगी दबाने की हुई थी कोशिश

संतकबीरनगर। शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गैंग सरगना के

संतकबीरनगर। शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गैंग सरगना के 04 सहयोगियों ने खुद के बचाव में 70 से 80 पीड़ितों में टीवीएस सलूशन का रजनी प्रजापति का हस्ताक्षयुक्त करीब 10 करोड़ रुपये का चेक बांट दिया था। जिसमे से कुछ चेक बाउंस हो गए थे। इतना ही नहीं एक सहयोगी ने अपराध से अर्जित की रकम से खलीलाबाद में खरीदी जमीन को सुरक्षित करने के लिए दूसरे के नाम से स्थानांतरित कर दिया। स्पेशल कोर्ट ने फरार दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जबकि त्रिपुरा के आरोपी संजय दास ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे प्राप्त कर लिया है。

जालसाज गैंग के सदस्य विवेचक एसआई ललितकांत यादव के मुताबिक जालसाज गैंग का सरगना कुशीनगर के हाटा क्षेत्र के मुंडेरा उपाध्याय का रहने वाला धनन्जय शुक्ला और उसकी पार्टनर छत्तीसगढ़ के विलासपुर की रहने वाली आरोपी रजनी प्रजापति है। वे दोनों ने करीब 05 साल पहले गोरखपुर के सहजनवा में आए और स्कूलों व फर्मों में घूम-घूम कर साफ्टवेयर बनाने का काम शुरू किए। फिर ट्रेडिंग टीवीएस सलूशन कंपनी और बेवसाइट बनाए, जो पार्टनरशिप में जीएसटी रिटर्न का पंजीकरण कराएं। उस ट्रेडिंग में एआईआईपीएल ऐप से जोड़ दिए। फिर धीरे-धीरे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया। इसी बीच वर्ष 2024 में साफ्टवेयर का जानकार खयैरपुर अगरतल्ला त्रिपुरा दक्षिणी का रहने वाला संजय दास गैंग सरगना धनन्जय शुक्ला और रजनी प्रजापति से जुड़ा और इन्हीं के वहां नौकरी करने लगा। पहले डोमेन टीवीएस सलूशनस डॉटकाम और दूसरा एआईआईपीएल डॉटकाम ओआरजी बनाया। गैंग सरगना ने डॉटा को सुरक्षित करने के लिए विग्राक पर होस्टिंग लिया था। होस्टिंग में डॉटा सग्रहित करने वाली कंपनी ने धनन्जय,रजनी और संजयदास का पता दिया है। जिसमें लॉगिंग लॉक्स प्राप्त कराया है। जिसके आईपीडीआर सर्विलांस को रिपोर्ट प्रेषित किया है। देनदारी अधिक होने की वजह से 05 अक्तूबर 2025 को गैंग सरगना अपनी पार्टनर रजनी प्रजापति के साथ सारे ऑफिस बंद करके फरार हो गए।

पैसे का लेन-देन उसके बाद प्रकाश में आए गैंग सरगरना के सहयोगी विक्रांत, रामकेश मौर्या, सत्य प्रकाश यादव और अमित श्रीवास्तव ने टीवीएस सलूशन का रजनी प्रजापति के हस्ताक्षरयुक्त करीब 10 करोड़ का चेक 70 से 80 पीड़ितों को बांट दिए। जिसमें से कुछ चेक बाउंस हो गए। गैंग सरगना ने ब्रांच एक्स के माध्यम से करीब 80 लाख रुपये का लेन-देन किया है। इसमें कमीशन का पैसा चारों एडिमन और अधिक रकम लगाने वाले पुराने निवेशकों को दिया। निवेशकों को प्रतिदिन 1000 से लेकर 2000 रूपये तक दिया। जबकि पे टू आल सर्विस से करीब ढाई करोड़ का लेन-देन किया है। मुख्य आरोपी धनन्जय शुक्ला ने कुछ खातों पर पेप्रो एकाउंट का प्रयोग किया गया है। पेप्रो एकाउंट के माध्यम से करीब 90 लाख रुपये का ट्रांजक्शन किया है। टीवीएस सलूशन में गैंग सरगना धनन्जय शुक्ला और रजनी प्रजापति ने 20 से 25 करोड़ का लेन-देन किया है। इस जालसाजी को 04 सहयोगी आरोपी जानते थे। जांच में पता चला है कि कुछ पीड़ितों से चारों आरोपियों ने अपने खाते में भी रकम लिया है। चारों आरोपियों के 14 खाते और टीवीएस सलूशन के 08 खाते एक-दूसरे से जुड़े है और यहीं 06 आरोपियों के जरिए पैसे निकाले जाते थे। धनन्जय शुक्ला और रजनी प्रजापति के जरिए पीड़ितों के पैसे से खरीदे गए मकान को कुर्क कर दिया गया है। आरोपी विक्रांत ने अपराध से अर्जित 04 करोड़ की सपंत्ति खरीदी है। आरोपी सत्यप्रकाश यादव ने करीब 50 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की। आरोपी रामकेश मौर्या ने करीब डेढ करोड़ की संपत्ति बनाई है। इसमें करीब 25 लाख की जमीन खलीलाबाद में खरीदी है। जिसे बचाने के लिए दूसरे के नाम स्थानांतरित कर दिया है। रामकेश और अमित की अपराध से अर्जित संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। आरोपी रामकेश मौर्या और अमित श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। गैंग के जरिए लेन-देन का आंकड़ा काफी विस्तृत है। विवेचक के जरि जिसकी गहनता से जांच की जा रही है।

आरोपियों की संपत्ति की जानकारी मुख्य आरोपी के जरिए अपराध से अर्जित धन से लखनऊ में खरीदे गए मकान को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क किया जा चुका है। शेष आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में जो भी आरोपी संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई कराई जाएगी।

संदीप कुमार मीना,

एसपी