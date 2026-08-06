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फसल बीमा क्लेम के 1.55 लाख संदिग्ध आवेदन निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में फर्जी खतौनी के आधार पर बीमा क्लेम लेने के कई मामले उजागर हुए हैं। कृषि मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि कई जिलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते एफआईआर दर्ज की गईं और कई गिरफ्तारियां हुईं। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था लागू की है।

फसल बीमा क्लेम के 1.55 लाख संदिग्ध आवेदन निरस्त

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में फर्जी खतौनी के आधार पर बीमा क्लेम लेने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि महोबा, झांसी, हमीरपुर, फर्रुखाबाद और मथुरा में जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद कई एफआईआर दर्ज हुईं, बैंक प्रबंधकों व बीमा कंपनियों से जुड़े अधिकारियों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और प्रदेशभर में 1.55 लाख से अधिक संदिग्ध बीमा आवेदन निरस्त कर दिए गए। यह मामला समाजवादी पार्टी से आंवला सांसद नीरज मौर्य के प्रश्न के जवाब में सामने आया। केंद्र सरकार ने बताया कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के भू-अभिलेख (खतौनी) को नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) से जोड़ दिया गया है।

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अब बीमा आवेदन के समय भूमि का डिजिटल सत्यापन होगा, जिससे फर्जी दस्तावेजों और गैर-कृषि भूमि के आधार पर दावे रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचेगा।

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