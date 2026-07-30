गृह मंत्रालय का अफसर बता 3.89 लाख रुपये ठगे, केस दर्ज
सरकारी नौकरी और जमीन पर कब्जा दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो लोगों ने खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर 3.89 लाख रुपये ठग लिए। रुपये मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सरकारी नौकरी और जमीन पर कब्जा दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि खुद को गृह मंत्रालय में तैनात अधिकारी बताने वाले दो लोगों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पहले भरोसा जीता, फिर कई महीनों तक किस्तों में रुपये वसूलते रहे। जब पीड़ित को सच्चाई का पता चला और उसने रुपये मांगे तो उसे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर बुधवार को लखनऊ और मैनपुरी निवासी दो लोगों रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर के मोहल्ला काली मंदिर रोड निवासी प्रकाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि छह फरवरी 2025 को वह अपनी समस्या लेकर लखनऊ स्थित उप मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे थे, वहीं उनकी मुलाकात मैनपुरी के शिशुपाल सिंह और लखनऊ निवासी अजय से हुई। दोनों ने खुद को गृह मंत्रालय के सचिवालय में कार्यरत अधिकारी बताते हुए भरोसा दिलाया कि शासन स्तर से कार्रवाई कर उनकी जमीन की पैमाइश कराई जाएगी, अवैध कब्जा हटवाया जाएगा और सरकारी नौकरी भी दिला दी जाएगी। पीड़ित का आरोप है कि इस काम के लिए पांच लाख रुपये मांगे गए। भरोसा होने पर उन्होंने 10 फरवरी को 70 हजार रुपये नकद दिए। इसके बाद दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन, लखनऊ रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर अलग-अलग तारीखों में एक-एक लाख रुपये समेत कई किस्तों में कुल 3.89 लाख रुपये आरोपियों को दिए। इसके अलावा ऑनलाइन भी 99 हजार रुपये ट्रांसफर किए। शेष 1.10 लाख रुपये काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हुई थी। काफी इंतजार के बाद भी जमीन का मामला भी नहीं सुलझा और न ही नौकरी मिली। इस पर उन्होंने स्वयं जानकारी की तो पता चला कि जिन लोगों ने खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताया था, उनका वहां कोई संबंध ही नहीं है。
रुपये मांगने पर दी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी
रुपये मांगने पर आरोपियों की ओर से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्षेत्राधिकारी बहजोई को दी गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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