मुंबईः रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, तीन की मौत, एक घायल

मुंबई के तिलक नगर की एक रिहायशी इमारत में गुरुवार शाम को भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हो गई है।घायलों को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए पांच दमकल की गाड़ियां और चार पानी के टैंकर घटनास्थल पर भेजे गए हैं।

यह घटना गणेश गार्डन के पास चेंबूर के सरगम सोसाइटी की 14 वीं मंजिल पर शाम 7:51 बजे हुई। अधिकारियों ने इसे गंभीर स्तर की आग घोषित कर दिया। आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आ सका है।

#UPDATE 3 dead after a level-3 fire broke out on the 14th floor of Sargam Society in Chembur, Mumbai. Firefighting operation still underway. #Maharashtra https://t.co/m5xDv2RGoX