नोटिस भेजकर विभाग मौन, पैसा वसूली की दिशा में नहीं हुई कार्रवाई

मई 2019 से दिसंबर 2023 के बीच कैमूर के जिला परिवहन कार्यालय में 26.91 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, लेकिन केवल 10.96 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा किए गए। महालेखाकार विभाग ने मामले की जांच की, जो भारत सरकार के ऑडिट में पहुंच गई। तत्कालीन डीटीओ सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।

मई 2019 से दिसंबर 2023 के बीच वाहनों से 26.91 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला, सरकारी खजाने में 10.96 करोड़ जमा किए महालेखाकार विभाग ने 8 जनवरी 2026 को परिवहन कार्यालय को भेजा था पत्र बोले डीटीओ, मामले की समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता।

गबन की घटना कैमूर के जिला परिवहन कार्यालय में लगभग 15.96 करोड़ रुपये के हुए गबन के मामले ने विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो यह मामला भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट पैरा में भी पहुंच गया है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो महालेखाकार की आपत्तियों का निराकरण विभागीय स्तर पर छह माह के अंदर नहीं किए जाने पर गबन का यह मामला भारतीय संविधान की धारा 148 के तहत संवैधानिक संस्था भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आडिट पैरा में स्वत: पहुंच जाता है।

राशि वसूली की जानकारी बता दें कि विभागीय अफसरों ने संबंधित अधिकारी व कर्मी को नोटिस भेजने के बाद राशि वसूली की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। महालेखाकार ने 8 जनवरी 2026 को परिवहन कार्यालय में नोटिस भेजा था। सरकारी राशि के गबन का मामला प्रकाश में आते ही परिवहन विभाग एवं प्रशासनिक महकमा हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि प्रधान महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मई 2019 से दिसंबर 2023 के बीच विभागीय अफसरों के द्वारा सड़कों पर जांच के दौरान वाहनों से वसूले गये करोड़ों रुपए की राशि सरकारी खजाने में नहीं जमा किये गए।

ऑडिट की निष्कर्ष महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट के अनुसार, विभागीय अफसरों द्वारा मई 2019 से दिसंबर 2023 के बीच वाहनों से 26.91 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। जबकि विभागीय अफसरों ने सरकारी खजाने में मात्र 10.96 करोड़ रुपये ही जमा किए, जिसका लेखाजोखा ऑडिट में पाया गया है। महालेखाकार की लेखा परीक्षा (आडिट) के अनुसार 15.96 करोड़ रुपये का हिसाब परिवहन विभाग के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआइ, इएसआई, नाजिर और कर्मचारी नहीं दे सके हैं। राशि जमा करने के दस्तावेज नहीं दिखाए यह मामला तब प्रकाश में आया जब वर्ष 2023 के बाद महालेखाकार कार्यालय की टीम परिवहन कार्यालय में पहुंचकर ऑडिट की।

जांच प्रक्रिया ऑडिट में पाया गया कि विभागीय अफसरों ने पैसे तो वसूले, पर उसे सरकारी खजाने में जमा करने का उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। इस सबंध में जानकारी के लिए जब डीएम नितिन कुमार सिंह को फोन किया गया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। तत्कालीन डीटीओ अनिमेष कुमार जा चुके हैं जेल निगरानी की टीम ने 17 मार्च 2016 की सुबह करीब 8:00 बजे कैमूर के मोहनियां और भभुआ में चार जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान मोहनियां के चेकपोस्ट से अवैध रूप से वसूले गये 5.28 लाख रुपये बरामद किये गये।

अधिकारियों की स्थिति इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) अनिमेष कुमार सहित छह लोगों को हिरासत में लेकर निगरानी की टीम पटना ले गयी थी। जबकि कार्रवाई की भनक लगते ही एमवीआई राकेश रंजन फरार हो गये थे। तब एमवीआई के आवास को सील कर दिया गया था। बताया गया है कि कागज में जितना जुर्माना वसूल किया गया था, विभागीय काउंटर में उससे अधिक पैसे मिले थे। कोट महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिली है। इसकी समीक्षा की जाएगी। बगैर समीक्षा किए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अभी समीक्षा कर लें, फिर कुछ बात करेंगे। ललित राही, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 4 कैप्शन- भभुआ के समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिवहन कार्यालय में गुरुवार को कामकाज करते कर्मी।