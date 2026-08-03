बिहार के सासाराम से जुड़ा बोकारो के ब्राउन शुगर नेटवर्क का तार
बिहार के सासाराम से जुड़ा बोकारो के ब्राउन शुगर नेटवर्क का तार, महिला सप्लायर की तलाश तेजबिहार के सासाराम से जुड़ा बोकारो के ब्राउन शुगर नेटवर्क का ता
माराफारी थाना क्षेत्र के डुमरो से ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार तस्कर गनी अंसारी से पूछताछ में बोकारो में सक्रिय सूखे नशे के नेटवर्क को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क का सीधा संबंध बिहार के सासाराम से है। सासाराम नेटवर्क से जुड़ी एक महिला बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में तस्करों तक ब्राउन शुगर की खेप पहुंचाने का काम करती है। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने सोमवार को माराफारी इंस्पेक्टर मोहम्मद आजाद खान के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 50 वर्षीय पेशेवर तस्कर गनी अंसारी को एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर बिहार पुलिस से भी संपर्क किया गया है और संयुक्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस के अनुसार नेटवर्क से जुड़ी महिला ने बालीडीह थाना क्षेत्र के सिजुआ और माराफारी थाना क्षेत्र के जतांग टोला में अस्थायी ठिकाने बना रखे थे। तस्करों के बीच वह “भाभी” के नाम से पहचान रखती है। लगातार ठिकाना बदलने के कारण उसकी वर्तमान लोकेशन का पता नहीं चल सका है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
नदी में नाव पर बनती थी अस्थायी लैब
जांच में यह भी पता चला है कि डिहरी के समीप सोन नदी के किनारे सूखे नशे के कारोबारी बड़ी नावों पर अस्थायी लैब संचालित करते हैं। मछली पकड़ने की आड़ में इन लैबों में नशीले पदार्थों की प्रोसेसिंग कर ब्राउन शुगर तैयार की जाती है। नदी की धार के बीच होने वाली इस गतिविधि तक पहुंचना पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार बरामद ब्राउन शुगर की पुड़िया का वजन कागज सहित एक ग्राम से भी कम था। ऐसी एक पुड़िया 700 से 1000 रुपये तक में बेची जाती है। गिरफ्तार तस्कर गनी अंसारी के पास कुल 20 पुड़िया थीं। पूछताछ में उसने बताया कि रविवार रात 11 बजे तक वह 18 ग्राहकों को पुड़िया बेच चुका था। शेष दो पुड़िया के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छानबीन तेज कर रही है।
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