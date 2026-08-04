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ईचागढ़: तीन किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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चांडिल। ईचागढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन किलो अफीम के साथ तस्कर घासीराम साव को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुमटांड- पातकुम सड़क पर अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है। तस्कर बंगाल से अफीम लाया था और कई दिनों से इस कारोबार में था।

ईचागढ़: तीन किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार

चांडिल। ईचागढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दुमटांड के पास तीन किलो अफीम के साथ बुरुहातू गांव के रहने वाले एक तस्कर घासीराम साव को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा तस्कर भागने में सफल रहा। बाइक घासीराम साव चला रहा था। चांडिल एसडीपीओ शिव प्रकाश कुमार ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ईचागढ़ के दुमटांड- पातकुम सड़क के रास्ते अफीम करोबारियों के द्वारा अफीम की खरीद बिक्री किया जाना है।

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पुलिस की छापेमारी

जिसके बाद एसडीपीओ शिव प्रकाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। रविवार की शाम को दुमटांड- पातकुम सड़क मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक बाइक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस से खदेड़कर घासीराम साव को तीन किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा साथी भागने में सफल रहा। पूछताछ के बाद गिरफ्तार घासीराम साव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, फिरार अभियुक्त के खिलाफ छापेमारी जारी है। तस्कर बंगाल से अफीम लाया था तथा पिछले काफी दिनों से इस कारोबार में जुड़ा हुआ था। पुलिस ने तस्कर के पास से तीन किलो अफीम, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक बाइक एवं एक मोबाइल को जब्त कर लिया है। प्रेस वार्ता में ईचागढ़ थाना प्रभारी वरुण यादव भी मौजूद थे।

महत्वपूर्ण प्रश्नावली

घासीराम साव को किस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया?
घासीराम साव को तीन किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया।
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