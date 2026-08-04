सराय थाने की पुलिस ने 665 लीटर शराब कारोबार के आरोप में दो गिरफ्तार
सीवान में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत, सराय थाना पुलिस ने 665 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस दौरान दो युवकों - पवन कुमार यादव और सलमान अली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब ढ़ोने वाली स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की है और शराब तस्करी के अन्य आरोपियों की पहचान के लिए छापेमारी जारी है।
सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सराय थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 665 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त करते हुए इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में मैरवा के तितरा मिश्रौली निवासी पवन कुमार यादव व नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी सलमान अली शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर सराय थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 665 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई।
मौके से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में पवन कुमार यादव व सलमान अली शामिल हैं। पुलिस ने शराब ढ़ोने में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार दोनों युवकों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर इनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें