Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

15.27 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

बलरामपुर में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15.27 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, नकद व अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपियों ने स्मैक की बिक्री 500 रुपये प्रति पुड़िया करने की बात स्वीकार की है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

15.27 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर दबोचे

बलरामपुर, संवाददाता। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहातकी पुलिस ने स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 15.27 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, बिक्री से प्राप्त नकदी, तीन मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर 500 रुपये प्रति पुड़िया बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक की खेप कहां से लाई जाती थी और किन-किन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती थी।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 15.27 ग्राम स्मैक, नकदी व तीन मोबाइल बरामद

पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि हरिहरगंज स्थित मंगल मैरिज हॉल के पास दो युवक स्मैक बेचने के उद्देश्य से आने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली देहात पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान बाबू उर्फ मिट्ठू लाल (28) निवासी ग्राम हसमुद्दीनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर व शुभम तिवारी (25) निवासी ग्राम मटियारवा थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच के रूप में हुई। तलाशी के दौरान बाबू उर्फ मिट्ठू लाल के पास से 13.07 ग्राम व शुभम तिवारी के कब्जे से 2.20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस प्रकार दोनों के पास से कुल 15.27 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त 1,150 रुपये नकद, एक एवररेडी टॉर्च तथा रेडमी, सैमसंग और एक कीपैड मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर कब्जे में ले लिए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया तैयार कर 500 रुपये प्रति पुड़िया के हिसाब से बेचते थे। बिक्री से होने वाली आमदनी से वे अपने शौक और दैनिक खर्च पूरे करते थे। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी का कहना है कि दोनों आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि स्मैक की आपूर्ति किसके माध्यम से होती थी, इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और जिले में किन-किन स्थानों पर इसकी बिक्री की जाती थी। जल्द ही इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा-50 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कराई गई। बरामद स्मैक और अन्य सामान को विधिवत सील कर कब्जे में लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:17 ग्राम स्मैक, 1500 रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:Madhubani News: ब्राउन शुगर के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।