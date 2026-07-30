50 लाख की डोडा तस्करी मामले में वाहन मालिक हजारीबाग से गिरफ्तार

सिमरिया, निज प्रतिनिधि। सिमरिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सिमरिया थाना अंतर्गत करीब 50 लाख रुपये मूल्य के अवैध डोडा परिवहन मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी व वाहन मालिक मोहम्मद अब्दुल्ला को हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी लावालौंग थाना क्षेत्र के कोची का रहने वाला है। बताया गया कि बीते 21 मई की रात सिमरिया पुलिस एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में चतरा-सिमरिया रोड पर स्थित देल्हो घाटी में वाहन जांच अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस को देखते ही दो कार के चालक और तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर पास के जंगल में भाग निकले थे।

पुलिस ने मौके से एक अर्टिगा और एक होंडा अमेज कार को जब्त किया था। सघन तलाशी के दौरान अर्टिगा वाहन से 169 किलोग्राम और होंडा अमेज से 155 किलोग्राम, यानी कुल 324 किलो अवैध डोडा बरामद किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। यह खेप हजारीबाग भेजी जा रही थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के निर्देशन में तस्करों के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई। तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने कड़ियां जोड़ते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला तक पहुंचने में कामयाबी पाई। इसके बाद सिमरिया थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर गिरफ्तार करने में सफल रही।