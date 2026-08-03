सीमा पर 7 लाख गांजा संग 3 धराए
इंडो-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भिठ्ठामोड़ एसएसबी कैंप के जवानों ने 15.400 किलोग्राम गांजा और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग सात लाख रुपये आंकी गई है। आरोपित नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे।
सुरसंड। इंडो-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भिठ्ठामोड़ एसएसबी कैंप के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.400 किलोग्राम गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब सात लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के भारत नगर थाना क्षेत्र स्थित वजीरपुर जेजे कॉलोनी निवासी मो. साकिर, उसके सगे भाई मो. आसिफ अली तथा मो. अली के रूप में हुई है।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया
एसएसबी अधिकारियों के अनुसार तीनों संदिग्ध गतिविधियों के साथ नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। जवानों को उन पर शक होने पर रोककर पूछताछ की गई और उनके सामान की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान बरामदगी
तलाशी के दौरान दो पैकेटों में छिपाकर रखा गया 15.400 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा 30,500 रुपये नकद भारतीय मुद्रा और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी की लगातार कोशिशें होती रहती हैं, जिसे रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है। गश्ती दलों को भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। सहायक उपनिरीक्षक (सामान्य) विपन कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद जब्त गांजा, नकद राशि, मोबाइल फोन तथा गिरफ्तार आरोपितों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई के लिए भिट्ठा थाना पुलिस को सौंप दिया गया।
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