75 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी धर्मपाल सिंह उर्फ पालू को 75 लाख रुपये की 7 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी, पंजाब और हरियाणा में तस्करी कर रहा था। पुलिस ने उसे मेरठ करनाल हाईवे पर एक होटल से पकड़ा और 20 हजार रुपये का इनाम देने का ऐलान किया।
मुजफ्फरनगर थाना बुढाना पुलिस ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी को 75 लाख की सात किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार तस्कर का चालान कर दिया है। आरोपी यूपी, पंजाब व हरियाणा राज्य में अफीम की तस्करी कर रहा था।पुलिस लाइन में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बुढ़ाना पुलिस को सूचना मिली कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला एक शातिर मेरठ करनाल हाईवे पर एक होटल पर मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्कर धर्मपाल सिंह उर्फ पालू निवासी गांव राजगढ़ डोबी थाना नरवाला जनपद जिन्द हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने सात किलोग्राम अफीम बरामद की है। बरामद अफीम की कीमत लगभग 75 लाख रुपये है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिहार व झारखंड से सस्ते दामो से खरीदकर पंजाब , यूपी व हरियाणा राज्य में हाईवे के किनारे होटलों के पास ट्रक चालकों को बेचता है। आरोपी शराब की तस्करी भी करता है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को 20 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।
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