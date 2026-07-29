कंटेनर में तीन करोड़ के 280 किलो गांजा लाद जिले के तीन थाना पार कर गए तस्कर, किसी को भनक नहीं

कोडरमा में 280 किलो गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। उत्पाद विभाग और पुलिस की लापरवाही के कारण तस्कर आसानी से जिले की सीमा में प्रवेश कर गए। बिहार-झारखंड की सीमा पर जांच चौकी पर गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्करों में राजेंद्र कुमार और अरविंद कुमार शामिल हैं।

कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिले के उत्पाद विभाग के अधिकारी किस तरह चैन की नींद सोये रहते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंटेनर में करीब 280 किलो गांजा लेकर तस्कर आराम से जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं और पार कर जाते हैं। मगर कोडरमा जिले के उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग और तीन थाने की पुलिस को भनक तक नहीं लगती। सबसे बड़ी बात की उत्पाद विभाग और जिला परिवहन विभाग की ओर से संदिग्ध वाहनों की कभी जांच ही नहीं की जाती है। यही वजह है कि रांची-पटना रोड होकर लगातार नशे के सामान की तस्करी हो रही है।

नशीले पदार्थों की बरामदगी वहीं, बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित जांच चौकी पर कंटेनर में लदा 280 किलो गांजा बरामद कर लिया जाता है। साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मामला मंगलवार का है। कंटेनर चालक पंजाब के लुधियाना जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी दयाराम का पुत्र राजेंद्र कुमार एवं उपचालक गुरुप्रसाद का पुत्र अरविंद कुमार शामिल है। उत्पाद विभाग के अनुसार, बरामद गांजे की कीमत तीन करोड़ आंकी गई है।

पुलिस की लापरवाही मालूम हो कि कोडरमा एसपी के उस आदेश को भी कुछ थानेदार नहीं मान रहे हैं, जिसमें एसपी कुमार शिवाशीष की ओर से कहा गया है कि लगातार संदिग्ध वाहनों की जांच की जाए। मालूम हो कि रांची-पटना रोड जिले के तीन थानों से गुजरती है, जिसमें चंदवारा, तिलैया और कोडरमा है। इन तीन थानों की पुलिस को भी गांजा तस्करी की भनक नहीं लगी।

संदिग्ध वाहनों की जांच कोडरमा जिले का उत्पाद विभाग और परिवहन विभाग कभी भी बाहर से आनेवाले संदिग्ध वाहनों की जांच नहीं करता है। कोडरमा में उत्पाद विभाग की ओर से कभी भी वाहनों की जांच नहीं की जाती है। इस बार भी कोडरमा होकर गुजरे कंटेनर पीबी 10 एफएफ-8269 कंटेनर के तहखाने से 27 पैकेटों में बंद कुल 279.87 किलो गांजा जांच चौकी पर बरामद किया गया है। प्रत्येक पैकेट से लगभग 10.5 किलो गांजा है। गांजे की तस्करी में जुटे चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि गांजे की खेप हजारीबाग से पटना के जीरो माइल ले जाना था।