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दीदारगंज टोल प्लाजा के पास 75 लाख की शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने मंगलवार को एक ट्रक से 75 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामद की। ट्रक का ड्राइवर मोहन जोशी गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी, और शराब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से लोड होकर दरभंगा पहुंचाई जानी थी।

दीदारगंज टोल प्लाजा के पास 75 लाख की शराब बरामद

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने मंगलवार की सुबह छापेमारी कर एक ट्रक से विदेशी शराब बरामद की। शराब की कीमत 75 लाख रुपये आंकी जा रही है। शराब के साथ ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद व मद्य निषेध के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की सुबह के 4:30 बजे की गई। सूचना मिली की कि दीदारगंज टोल प्लाजा के नजदीक एक फ्लाईओवर (6 लेन) पर हरियाणा नंबर की एक 22 चक्का ट्रक गुजरेगा जिसमें विदेशी शराब की बड़ी खेप लदी है। सूचना मिलते ही मद्य निरीक्षक अजीत कुमार, एसआई सोनम कुमारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

टीम ने छापेमारी कर ट्रक को पकड़ा। जांच में पाया गया कि 22 चक्का ट्रक के पीछे के हिस्से में लकड़ी के बुरादा से भरा बोरा रखा गया है। अंदर के हिस्से में प्लाई से गुप्त केबिन बनाकर उसमें 653 कार्टन (5859.72 लीटर) विदेशी शराब रखी गयी थी। ट्रक के ड्राइवर मोहन जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि शराब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लोड की गई थी और उसे दरभंगा में डिलीवरी करनी थी।

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