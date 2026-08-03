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ईचागढ़ में तीन किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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ईचागढ़ पुलिस ने दुमटांड के पास 3 किलो अफीम के साथ एक तस्कर घासीराम साव को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। पुलिस ने तस्कर से 3 किलो अफीम, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, बाइक और मोबाइल जब्त किया।

ईचागढ़ में तीन किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार
ईचागढ़ में तीन किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार

चांडिल। ईचागढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दुमटांड के पास तीन किलो अफीम के साथ बुरुहातू के रहने वाले एक तस्कर घासीराम साव को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा तस्कर भागने में सफल रहा। चांडिल एसडीपीओ शिव प्रकाश कुमार ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ईचागढ़ के दुमटांड- पातकुम सड़क के रास्ते अफीम करोबारियों के द्वारा अफीम की खरीद बिक्री किया जाना है। जिसके बाद एसडीपीओ शिव प्रकाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। दुमटांड- पातकुम सड़क मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान एक बाइक पुलिस को देखकर भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने घासीराम साव को तीन किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस फिरार अभियुक्त के खिलाफ छापेमारी जारी है। पुलिस ने तस्कर के पास से तीन किलो अफीम, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक बाइक एवं एक मोबाइल को जब्त कर लिया। प्रेस वार्ता में ईचागढ़ थाना प्रभारी वरुण यादव भी मौजूद थे।

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