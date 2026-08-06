100 वॉकी-टॉकी के साथ स्कॉर्पियो जब्त, सीमा पर बड़ी साजिश की आशंका

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 45वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 वॉकी-टॉकी और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। आरोपित चालक देवानंद मिश्रा नेपाल जा रहा था। एसएसबी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

कुनौली, निज प्रतिनिधि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 45वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीरपुर द्वारा चलाए जा रहे सतत निगरानी एवं चेकिंग अभियान के तहत सीमा चौकी नियोर के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 वॉकी-टॉकी (वायरलेस संचार उपकरण) और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार की शाम करीब सात बजे सीमा चौकी नियोर के जवानों ने विशेष नाका जांच के दौरान नेपाल की ओर जा रही स्कॉर्पियो एएस 01 एवी 7949 को रोककर तलाशी ली। चालक ने अपना नाम नेपाल के सप्तरी जिला अंतर्गत सखरा थाना के मोहनपुर गांव गांव निवासी देवानंद मिश्रा बताया। वाहन की डिक्की की तलाशी लेने पर दो कार्टन से 50 वॉकी-टॉकी और 50 पोर्टेबल टू वे रेडियो तथा 100 वायरलेस संचार उपकरण बरामद किए गए। तलाशी के दौरान महेश्वरी ट्रेडर्स चांदनी चौक नई दिल्ली की सेलर इनवॉयस तथा डिलीवरी स्लिप भी मिली, जो महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स कुनौली के नाम जारी थी。

तलाशी और गिरफ्तारी पूछताछ में चालक ने बताया कि वह उक्त सामान नेपाल पहुंचाने के एवज में एक हजार रुपये लेने वाला था। एसएसबी द्वारा वायरलेस प्लानिंग एंड को-ऑर्डिनेशन की अनुमति अथवा अन्य वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। सीमा क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में वायरलेस संचार उपकरणों की बरामदगी को गंभीर मानते हुए एसएसबी ने 100 वॉकी-टॉकी, स्कॉर्पियो, सेलर इनवॉयस एवं डिलीवरी स्लिप जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना डगमारा को सौंप दिया। गौरतलब है कि 21 जुलाई को भी एसएसबी ने एक तस्कर के पास से वॉकी-टॉकी बरामद किया था। लगातार हो रही बरामदगी से सीमा क्षेत्र में किसी बड़े नेटवर्क या साजिश की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच अन्य एजेंसियां भी कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि विशेष संचार उपकरण कोरियर के माध्यम से सीमा तक कैसे पहुंचाए गए। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में 45वीं वाहिनी एसएसबी ने 2184 किलोग्राम गांजा सहित कई अन्य तस्करी के सामान भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरक्षी (सामान्य) मंटू पॉल, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तोमर सहित अन्य जवान मौजूद थे।

कमांडेंट का बयान इधर, 45वीं वाहिनी एसएसबी वीरपुर के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए एसएसबी पूरी सतर्कता और प्रभावी निगरानी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।