Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने जारी किया प्रवेश कार्यक्रम, 7 सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

- सात सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं मोदीपुरम, संवाददाता। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने जारी किया प्रवेश कार्यक्रम, 7 सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं

मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बीपीईएस, बीएससी/एमएससी योग, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किए जाएंगे। अब तक 387 आवेदन जमा हो चुके हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुनील कुमार झा ने बताया कि बीपीईएस और बीएससी/एमएससी (योग) कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जबकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग के पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन 11 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।

परीक्षा कार्यक्रम

स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित होगी। बीपीईएस के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं खेल कौशल परीक्षा 13 से 18 अगस्त तक और योग के कोर्स की परीक्षा 18 अगस्त को चौधरी चरण सिंह विवि के खेल मैदान पर होगी। वहीं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अगस्त और स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए 25 एवं 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया

रजिस्ट्रार ने बताया कि बीपीईएस और योग कोर्स का परिणाम 22 अगस्त, जबकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग का परिणाम 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क जमा एवं प्रवेश प्रक्रिया 3 से 5 सितंबर तक कृषि विवि में ही संपन्न होगी। विश्वविद्यालय के अनुसार बीपीईएस और योग कोर्स की कक्षाएं 29 अगस्त से तथा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग की कक्षाएं सात सितंबर से शुरू होंगी।

प्रमुख प्रश्न

बीपीईएस और योग कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
बीपीईएस और योग कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BPED Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।