मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने जारी किया प्रवेश कार्यक्रम, 7 सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं

- सात सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं मोदीपुरम, संवाददाता। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बीपीईएस, बीएससी/एमएससी योग, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किए जाएंगे। अब तक 387 आवेदन जमा हो चुके हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुनील कुमार झा ने बताया कि बीपीईएस और बीएससी/एमएससी (योग) कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जबकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग के पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन 11 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।

परीक्षा कार्यक्रम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित होगी। बीपीईएस के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं खेल कौशल परीक्षा 13 से 18 अगस्त तक और योग के कोर्स की परीक्षा 18 अगस्त को चौधरी चरण सिंह विवि के खेल मैदान पर होगी। वहीं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अगस्त और स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए 25 एवं 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया रजिस्ट्रार ने बताया कि बीपीईएस और योग कोर्स का परिणाम 22 अगस्त, जबकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग का परिणाम 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क जमा एवं प्रवेश प्रक्रिया 3 से 5 सितंबर तक कृषि विवि में ही संपन्न होगी। विश्वविद्यालय के अनुसार बीपीईएस और योग कोर्स की कक्षाएं 29 अगस्त से तथा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग की कक्षाएं सात सितंबर से शुरू होंगी।