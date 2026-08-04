चार पीडीएस दुकान सील, अनाज गबन का आरोप
गिरिडीह में डीएसओ तेज कुमार हस्सा ने गजकुंडा गांडेय की चार पीडीएस दुकानों पर कार्रवाई की। निरीक्षण में पाया गया कि दुकानों में गरीबों का अनाज न वितरण किया गया और न ही सही मात्रा में स्टॉक था। इसके बाद सभी चार दुकानों को सील कर दिया गया। अगली जांच 4 जुलाई को होगी।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीएसओ तेज कुमार हस्सा ने गजकुंडा गांडेय के चार पीडीएस दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को निरीक्षण में उन्होंने इन चारों दुकानों को सील कर दिया। इन पीडीएस दुकानों में गरीबों का अनाज न तो कार्डधारियों में वितरण किया गया था और न दुकान के स्टॉक में पाया गया। डीएसओ ने कहा कि वर्मा स्वयं सहायता समूह, महिला एसएचजी सरोन, उपेन्द्र कुमार चौधरी और सईद अंसारी की पीडीएस दुकानों को सील किया गया है। महिला एसएचजी सरोन नामक दुकान में अनाज कम पाया गया, वहीं रविवार को निरीक्षण में अन्य तीनों पीडीएस की दुकानें बंद मिली।
जिसके बाद डीसी के निर्देश पर सील करने की कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि तीनों दुकानों में अगस्त माह का अनाज आवंटित किया गया है, वह गायब है। मौके पर से तीनों डीलर भी गायब मिले। इनकी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। कहा कि चार जुलाई को इन दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक का मिलान किया जाएगा। कहा कि उनके साथ गांडेय के सीओ और एमओ थे।
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