मद्यनिषेध विभाग की कार्रवाई में 7.5 लीटर विदेशी शराब बरामद
कसबा, एक संवाददाता। मद्यनिषेध थाना सदर की टीम ने कसबा थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग छापेमारी कर कुल 7.500 लीटर विदेशी शराब बरामद की है।
कसबा, एक संवाददाता। मद्यनिषेध थाना सदर की टीम ने कसबा थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग छापेमारी कर कुल 7.500 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया जबकि एक अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पहली कार्रवाई में मद्यनिषेध थाना सदर की टीम ने कसबा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3.750 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसी थाना क्षेत्र से 3.750 लीटर विदेशी शराब बरामद की।
हालांकि पुलिस टीम के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में भी बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों अभियानों में कुल 7.500 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई तथा एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। कसबा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन ने बताया कि मद्यनिषेध विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री से संबंधित कोई भी सूचना टोल-फ्री हेल्पलाइन 15545 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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