हल्द्वानी से दिल्ली लौट रहे अमेरिका व इंग्लैंड के दो फुटबॉल कोच घायल
हल्द्वानी से दिल्ली लौट रहे अमेरिका व इंग्लैंड के दो फुटबॉल कोच घायल हल्द्वानी से दिल्ली लौट रहे अमेरिका व इंग्लैंड के दो फुटबॉल कोच घायल
रामपुर, संवाददाता। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत अजीतपुर बाईपास पर सोमवार को दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो विदेशी नागरिकों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), एक डेंटिस्ट समेत आठ लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी कार में सवार एक महिला और दो मासूम बच्चियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद बाईपास पर कुछ समय के लिए वाहनों के पहिए थम गए और लंबा जाम लग गया।
हादसे की जानकारी
हल्द्वानी से मैच खत्म कराकर जब यह सभी लोग वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी रामपुर में सिविल लाइंस के अजीतपुर बाईपास पर उनकी कार सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई। दूसरी कार में बदायूं की आवास विकास कॉलोनी निवासी रवि कुमार अपनी पत्नी शिखा और दो मासूम बेटियों आरोही व अनेया के साथ सवार थे। रवि कुमार अपने परिवार के साथ नोएडा से बरेली जा रहे थे।
घायलों का इलाज
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