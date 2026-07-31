आसान नहीं होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण, बढ़ गया शुल्क
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फर्रुखाबाद, संवाददाता। जन्म-मृत्यु पंजीयन शुल्क की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। जो शासन की ओर से जन्म-मृत्यु पंजीयन शुल्क बढ़ाए जाने की गाइडलाइन जारी की गई थी उसको लागू कर दिया गया है। अब एक या उससे अधिक वर्ष के बाद जन्म-मृत्यु पंजीयन कराने पर 10 गुना विलंब शुल्क भरना होगा। सदर नगर पालिका व नगर निकायों में जन्म-मृत्यु पंजीकरण कराया जाता है। इसके लिए लोग पंजीयन कार्यालय में आवेदन करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जन्म-मृत्यु पंजीकरण कराने में लापरवाह बने रहते हैं और देरी से आवेदन करते हैं। ऐसे लोगों को अब बड़ा झटका लगने वाला है। सदर नगर पालिका में अब अगर कोई जन्म-मृत्यु के लिए पंजीयन कराता है और जन्म-मृत्यु को एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया है तो दस गुना पंजीकरण शुल्क देने के लिए तैयार रहिये। शासन की ओर से जो शुल्क बढ़ाने की नई गाइडलाइन जारी की गई थी उसको सदर नगर पालिका ने लागू कर दिया है। बढ़े शुल्क को सुन कर सभी हैरान हो रहे हैं। शुक्रवार को कई लोग जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहुंचे जब कर्मचारियों के द्वारा नई पंजीयन शुल्क की जानकारी दी गई तो पहले आवेदक मानने को तैयार नहीं हुए लेकिन कर्मचारियों के द्वारा शासनादेश दिखाया गया तब आवेदकों को यकीन हुआ। बरहाल जिस तरह से जन्म मृत्यु पंजीयन शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है अब इससे लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। ईओ विनोद कुमार ने बताया शुल्क बढ़ाने की जो गाइडलाइन थी उसको शासन स्तर से ही लागू कर दिया गया है。
21 दिन के अंदर जन्म मृत्यु पंजीयन फ्री
किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र को आवेदन किया जाता है तो आवेदक को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। यही मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी लागू है। अगर कोई आवेदक किसी के मृत्यु के 21 दिन के अंदर आवेदन करता है तो यह भी निशुल्क है।
पहले यह लिया जाता था शुल्क
- 21 दिन के अंदर पंजीयन निशुल्क।- 21 दिन से 30 दिन तक पंजीयन शुल्क 2 रुपए।- 30 दिन से एक वर्ष तक पंजीयन शुल्क 5 रूपये।- एक वर्ष या उससे अधिक पर पंजीयन शुल्क 10 रूपये।
अब यह शुल्क लगेगा
- 21 दिन के अंदर तक पंजीयन शुल्क निशुल्क।- 21 दिन से 30 दिन तक पंजीयन शुल्क 20 रूपये।- 30 दिन से एक वर्ष तक पंजीयन शुल्क 50 रूपये।- एक वर्ष या उससे अधिक पंजीयन पर 100 रूपये शुल्क।
आसान नहीं होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण, बढ़ गया शुल्क
सदर नगर पालिका में जन्म मृत्यु पंजीयन शुल्क बढ़कर हुआ दस गुना
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परिचय - सदर नगर पालिका में जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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