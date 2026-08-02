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ग्राम प्रधानों से मिड डे मील संचालन का जिम्मा होगा वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायतों में प्रशासक व्यवस्था लागू होने के बाद परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मिड डे मील योजना

ग्राम प्रधानों से मिड डे मील संचालन का जिम्मा होगा वापस

शाहजहांपुर। ग्राम पंचायतों में प्रशासक व्यवस्था लागू होने के बाद परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मिड डे मील योजना के संचालन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब तक मिड डे मील योजना के संयुक्त बैंक खाते का संचालन ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मिलकर करते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत यह जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष यानी छात्र के अभिभावक और प्रधानाध्यापक को सौंपी जाएगी। अब मिड डे मील योजना से संबंधित सभी वित्तीय कार्य, रसोइयों के मानदेय का भुगतान तथा भोजन तैयार करने के लिए मिलने वाली कंटीजेंसी राशि का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से करेंगे।

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इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश आने के बाद अब डीएम की अनुमति लेते हुए खातों को ग्राम प्रधानों से हटाते हुए एसएमसी अध्यक्ष से जोड़कर संचालित किए जाएंगे।

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