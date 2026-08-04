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दो कारों की भिड़ंत में दो विदेशी कोच समेत आठ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अजीतपुर बाईपास पर दो कारों की भिड़ंत में आठ लोग घायल हुए, जिनमें विदेशी नागरिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डेंटिस्ट शामिल हैं। हादसे में एक महिला और दो बच्चियों को मामूली चोटें आईं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

दो कारों की भिड़ंत में दो विदेशी कोच समेत आठ घायल

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत अजीतपुर बाईपास पर सोमवार को दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो विदेशी नागरिकों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), एक डेंटिस्ट समेत आठ लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी कार में सवार एक महिला और दो मासूम बच्चियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद बाईपास पर कुछ समय के लिए वाहनों के पहिए थम गए और लंबा जाम लग गया।

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हादसे का विवरण

मयूर विहार वसुंधरा (दिल्ली) निवासी डेंटल डॉक्टर डॉ. शौर्य पांडे एक खेल संस्था के माध्यम से छोटे बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देते हैं। इसी सिलसिले में वे अपनी संस्था के फुटबॉल मैच के सिलसिले में हल्द्वानी गए हुए थे। उनके साथ कार में अमेरिका के न्यूयॉर्क निवासी कोच ब्रेन, इंग्लैंड निवासी कोच चार्ली, गुरुग्राम के शांति सिटी निवासी सीए सौरभ जोशी और मयूर विहार के ही श्रेष्ठ पांडेय सवार थे।

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टक्कर का कारण

हल्द्वानी से मैच खत्म कराकर जब यह सभी लोग वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी रामपुर में सिविल लाइंस के अजीतपुर बाईपास पर उनकी कार सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई। दूसरी कार में बदायूं की आवास विकास कॉलोनी निवासी रवि कुमार अपनी पत्नी शिखा और दो मासूम बेटियों आरोही व अनेया के साथ सवार थे। रवि कुमार अपने परिवार के साथ नोएडा से बरेली जा रहे थे।

घायलों की स्थिति

टक्कर होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और दोनों कारों में सवार आठों लोग घायल हो गए, जबकि महिला और beiden बच्चों को भी मामूली चोटें आईं। हादसे के चलते बाईपास पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना प्रभारी ओंकार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

सामान्य प्रश्न

हादसे में कितने लोग घायल हुए?
हादसे में कुल आठ लोग घायल हुए।
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