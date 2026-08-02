वन्य जीव के अंगों की तस्करी के नाम पर ठगी में तीन गिरफ्तार

वाराणसी में एसटीएफ और वन विभाग ने स्वास्तिक होम स्टे नामक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मॉनीटर लिजॉर्ड के 14 अंग और टाइगर के तीन नाखुन बरामद हुए। आरोपियों ने लोगों से पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की।

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। एसटीएफ वाराणसी और वन विभाग की टीम ने शनिवार को सारनाथ के फरीदपुर स्थित स्वास्तिक होम स्टे नामक गेस्ट हाउस में छापेमारी की। यहां से प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के नाम पर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से मॉनीटर लिजॉर्ड के 14 अंग, टाइगर के तीन नाखुन मिले हैं। आरोपी एंटिक सिक्के यानी पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर लोगों से सौदा तय कर बुलाते थे। फिर जीवों के अंगों की तस्करी में फंसवाकर उसके रुपये लेकर भाग जाते थे।

गिरफ्तार आरोपी एसटीएफ वाराणसी के अपर पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मध्यप्रदेश के सहडोल जिले के सर्सी (गोहपार) निवासी प्रभात चतुर्वेदी, गोरखपुर के मरहठा (कैंपियरगंज) निवासी गिरधारी मौर्या, बस्ती के खजौला (मुंडेरवा) निवासी संजीव कुमार सिंह हैं। आरोपियों के पास से 1.58 लाख नगदी, वन अधिकारी के दो फर्जी पहचान पत्र, चार मोबाइल फोन भी मिले।

गिरोह का भंडाफोड़ गिरोह का भंडाफोड़ आरोपी प्रभात चतुर्वेदी के जरिये ही हुआ, जब वह चोलापुर के मोहनदासपुर के नीरज मौर्या को बुलाकर उसके पांच लाख रुपये लेकर भागने के लिए साजिश रचा। नीरज के आने पर आरोपियों ने वन विभाग को सूचना दे दी कि नीरज वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करता है। जैसे ही वन विभाग और एसटीएफ की टीम पहुंची, आरोपी रुपये लेकर जाने लगे। संदेह होने पर एसटीएफ ने कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने पूरी बात उगल दी। गिरफ्तारी में एसटीएफ से निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और वन विभाग के उपक्षेत्रीय वनाधिकारी राजकुमार गौतम एवं टीम शामिल थी। प्रकरण में सारनाथ थाने में केस दर्ज किया गया है.