Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंगेर में पुलिस-तस्कर सिंडिकेट का भंडाफोड़: दारोगा सहित चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तीन तस्कर भी धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

मुंगेर पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। 4 पुलिसकर्मियों और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 35 मवेशी, एक ट्रक, और 47,000 नकद बरामद किए। इस गिरोह में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया जाएगा।

मुंगेर में पुलिस-तस्कर सिंडिकेट का भंडाफोड़: दारोगा सहित चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तीन तस्कर भी धराए

​मुंगेर, निज संवाददाता। मुंगेर पुलिस ने पशु तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय-अंतरजिला सिंडिकेट का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने और सुरक्षित रास्ता (पासिंग) मुहैया कराने में खुद खाकीधारी ही मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर हुई विशेष छापेमारी में यातायात पुलिस अधिकारी और सिपाही समेत 4 पुलिसकर्मियों और 3 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से क्रूरतापूर्वक ठूंसकर लादे गए 35 मवेशी, एक ट्रक, अपाचे मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल और 47,000 नकद बरामद किए हैं। दम घुटने के कारण ट्रक में लदे 4 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। एसपी सैयद इमरान मसूद ने शनिवार को बताया कि, 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच-333B के रास्ते भागलपुर से खगड़िया व अररिया की ओर अवैध मवेशियों से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। इस सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई और मुफस्सिल थाना की विशेष टीम गठित की गई।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: मुंगेर : पशु तस्करी में मुंगेर पुलिस का बड़ा एक्शन: दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

विशेष छापेमारी

​टीम ने श्रीकृष्णा सेतु के पास 'रोको-टोको' अभियान के तहत सघन वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान चंडिका स्थान की ओर से आ रहे एक अपाचे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उसे खदेड़कर दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी राकेश कुमार उर्फ घनश्याम (पिता- राधेश्यार प्रसाद यादव) निकला।

ये भी पढ़ें:Munger News: भूखी-प्यासी थाने में बंधी रहीं जब्त भैंसें, गौशाला नहीं भेजी गईं भूखी-प्यासी थाने में बंधी रहीं जब्त भैंसें, गौशाला नहीं भेजी गईं

लाइनर की भूमिका निभाता था घनश्याम

लाइनर का काम कर रहे घनश्याम की तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल और 42 हजार रुपये नकद बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पशु तस्करों के लिए मुंगेर सीमा में लाइनर की भूमिका निभाता है। उसकी निशानदेही पर पीछे से आ रहे ट्रक को रोका गया, जिसमें 35 भैंसें लादी गई थीं। जब लाइनर घनश्याम के मोबाइल और कॉल डिटेल की तकनीकी जांच की गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वह लगातार यातायात थाना एवं मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के संपर्क में था। व्हाट्सएप और कॉल रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि पुलिसकर्मी प्रति ट्रक 1500 रुपये की अवैध वसूली (एंट्री फीस) लेकर मवेशी गाड़ियों को सुरक्षित पास कराते थे।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची

गिरफ्तार आरोपियों में ​राकेश कुमार उर्फ घनश्याम (लाइनर) शंकरपुर, मुफस्सिल, मुंगेर, ​अमित कुमार उर्फ मैनू (चालक) नौरंगा, चौथम, खगड़िया

​मो. जियाउल हक (सह-चालक) करवा, चौथम, खगड़िया है।

गिरफ्तार पुलिसकर्मी: गिरफ्तार पुलिस कर्मियों में सअनि अयोध्या कुमार- यातायात थाना, मुंगेर, विमलेश सिंह (चालक सिपाही) यातायात थाना, मुंगेर,

अविन्द यादव (गृहरक्षक चालक सिपाही) मुफस्सिल थाना, मुंगेर एवं मिथिलेश कुमार उर्फ अखिलेश कुमार (गृहरक्षक सिपाही)- यातायात थाना, मुंगेर हैं।

सिंडिकेट में शामिल अन्य पुलिसकर्मी

सिंडिकेट में शामिल अन्य पुलिसकर्मी भी होंगे सस्पेंडः एसपी

​एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस वार्ता में कहा कि, यह पूरी तरह से एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा था। गिरफ्तार 4 पुलिसकर्मियों के अलावा कॉल डिटेल व तकनीकी जांच में कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों के नाम भी सामने आए हैं, जो पूर्व में इन तस्करों से संपर्क में रहकर गाड़ियां पास कराते थे। उन सभी को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। ​एसपी ने बताया कि सभी 7 अभियुक्तों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 365/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

सामान्य प्रश्न

मुंगेर पुलिस ने किस प्रकार के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है?
मुंगेर पुलिस ने पशु तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय-अंतरजिला सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।