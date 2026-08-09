मुंगेर में पुलिस-तस्कर सिंडिकेट का भंडाफोड़: दारोगा सहित चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तीन तस्कर भी धराए

मुंगेर पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। 4 पुलिसकर्मियों और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 35 मवेशी, एक ट्रक, और 47,000 नकद बरामद किए। इस गिरोह में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया जाएगा।

​मुंगेर, निज संवाददाता। मुंगेर पुलिस ने पशु तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय-अंतरजिला सिंडिकेट का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने और सुरक्षित रास्ता (पासिंग) मुहैया कराने में खुद खाकीधारी ही मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर हुई विशेष छापेमारी में यातायात पुलिस अधिकारी और सिपाही समेत 4 पुलिसकर्मियों और 3 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से क्रूरतापूर्वक ठूंसकर लादे गए 35 मवेशी, एक ट्रक, अपाचे मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल और 47,000 नकद बरामद किए हैं। दम घुटने के कारण ट्रक में लदे 4 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। एसपी सैयद इमरान मसूद ने शनिवार को बताया कि, 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच-333B के रास्ते भागलपुर से खगड़िया व अररिया की ओर अवैध मवेशियों से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। इस सूचना के सत्यापन व कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई और मुफस्सिल थाना की विशेष टीम गठित की गई।

विशेष छापेमारी ​टीम ने श्रीकृष्णा सेतु के पास 'रोको-टोको' अभियान के तहत सघन वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान चंडिका स्थान की ओर से आ रहे एक अपाचे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उसे खदेड़कर दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी राकेश कुमार उर्फ घनश्याम (पिता- राधेश्यार प्रसाद यादव) निकला।

लाइनर की भूमिका निभाता था घनश्याम लाइनर का काम कर रहे घनश्याम की तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल और 42 हजार रुपये नकद बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पशु तस्करों के लिए मुंगेर सीमा में लाइनर की भूमिका निभाता है। उसकी निशानदेही पर पीछे से आ रहे ट्रक को रोका गया, जिसमें 35 भैंसें लादी गई थीं। जब लाइनर घनश्याम के मोबाइल और कॉल डिटेल की तकनीकी जांच की गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वह लगातार यातायात थाना एवं मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के संपर्क में था। व्हाट्सएप और कॉल रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि पुलिसकर्मी प्रति ट्रक 1500 रुपये की अवैध वसूली (एंट्री फीस) लेकर मवेशी गाड़ियों को सुरक्षित पास कराते थे।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची गिरफ्तार आरोपियों में ​राकेश कुमार उर्फ घनश्याम (लाइनर) शंकरपुर, मुफस्सिल, मुंगेर, ​अमित कुमार उर्फ मैनू (चालक) नौरंगा, चौथम, खगड़िया

​मो. जियाउल हक (सह-चालक) करवा, चौथम, खगड़िया है।

गिरफ्तार पुलिसकर्मी: गिरफ्तार पुलिस कर्मियों में सअनि अयोध्या कुमार- यातायात थाना, मुंगेर, विमलेश सिंह (चालक सिपाही) यातायात थाना, मुंगेर,

अविन्द यादव (गृहरक्षक चालक सिपाही) मुफस्सिल थाना, मुंगेर एवं मिथिलेश कुमार उर्फ अखिलेश कुमार (गृहरक्षक सिपाही)- यातायात थाना, मुंगेर हैं।

सिंडिकेट में शामिल अन्य पुलिसकर्मी सिंडिकेट में शामिल अन्य पुलिसकर्मी भी होंगे सस्पेंडः एसपी

​एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस वार्ता में कहा कि, यह पूरी तरह से एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा था। गिरफ्तार 4 पुलिसकर्मियों के अलावा कॉल डिटेल व तकनीकी जांच में कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों के नाम भी सामने आए हैं, जो पूर्व में इन तस्करों से संपर्क में रहकर गाड़ियां पास कराते थे। उन सभी को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। ​एसपी ने बताया कि सभी 7 अभियुक्तों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 365/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।