304 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

बिहार के सिमरी में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 304 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो शराब को बलिया से पटना लेकर जा रहे थे। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पेज तीन के लिए ----- कार्रवाई बलिया से पटना जा रही थी शराब की खेप गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने की कार्रवाई सिमरी, एक प्रतिनिधि। रामदास राय के डेरा थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 304 लीटर विदेशी शराब बरामद किया।

पुलिस की गिरफ्तारी पुलिस ने मौके से दो धंधेबाजों को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि शराब की खेप उत्तर प्रदेश के बलिया से पटना ले जाई जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गंगौली पंचायत के सम्मत स्थान के समीप वाहन जांच शुरू कर दिया।

तस्करों की पहचान जांच के दौरान एक संदिग्ध लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसके अंदर विशेष तरीके से छिपाकर रखी गई कुल 304 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार दोनों तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की पहचान जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र निवासी विकास पांडेय तथा नालंदा जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र निवासी अमरेश कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि शराब की खेप बलिया से पटना पहुंचाई जा रही थी。

कानूनी कार्रवाई थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बरामद लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच में जुटी है। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।