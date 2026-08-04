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काम की खबर: मोहनलालगंज क्षेत्र का बैनामा कैसरबाग में हो सकेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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पांचों उप-निबंधक कार्यालय एकीकृत निबंधक कार्यालय से होंगी संचालित लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में संपत्ति

काम की खबर: मोहनलालगंज क्षेत्र का बैनामा कैसरबाग में हो सकेगा

पांचों उप-निबंधक कार्यालय एकीकृत निबंधक कार्यालय से होंगी संचालित

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता。

राजधानी में संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए लखनऊ सदर के पांचों उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों का विलय कर दिया है। सभी को निबंधक कार्यालय के अधीन संचालित होंगे। मोहनलालगंज क्षेत्र की सम्पत्तियों का बैनामा भी निबंधक कार्यालय में कराया जा सकेगा। इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई है।

निवेदन की प्रक्रिया में सरलता

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-1 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब लखनऊ सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम उप-निबंधक कार्यालयों को एकीकृत कर निबंधक, लखनऊ कार्यालय के अधीन कर दिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय जनसुविधा बढ़ाने, ई-गवर्नेंस को मजबूत करने, दस्तावेजों के त्वरित पंजीकरण, कार्यभार के संतुलित वितरण और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पहले अलग-अलग संचालित हो रहे सदर तहसील के पांचों उप-निबंधक कार्यालय अब एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत काम करेंगे। साथ ही उप-निबंधक, मोहनलालगंज की वर्तमान शक्तियों और अधिकारिता को प्रभावित किए बिना, मोहनलालगंज उप-जिला क्षेत्र की संपत्तियों से जुड़े सभी दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए निबंधक, लखनऊ को भी पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी, लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और आवेदकों को कार्यालयों के बीच भटकने की समस्या से राहत मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखनऊ सदर के उप-निबंधक कार्यालयों का विलय कब किया गया?
यह विलय मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ किया गया।
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