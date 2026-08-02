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भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट नेटवर्क का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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भारत-नेपाल सीमा पर जाली भारतीय मुद्रा के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसबी, बिहार पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने दुहबी बाजार से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनके पास से ₹50,150 के जाली नोट बरामद हुए। जांच एजेंसियों ने आरोपितों और उनके नेटवर्क की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।

भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट नेटवर्क का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

बासोपट्टी। भारत-नेपाल सीमा पर जाली भारतीय मुद्रा के नेटवर्क के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर, एसटीएफ, बिहार पुलिस और एसओजी टीम संख्या-6 व 14 की संयुक्त टीम ने बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहबी बाजार में छापेमारी कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दुहबी बाजार वार्ड-11 निवासी जनक महासेठ के पुत्र भरत महासेठ तथा बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटचौरा वार्ड-6 निवासी तेजनारायण राउत के पुत्र शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, भरत महासेठ अपनी पत्नी हीरा देवी उर्फ चाची महासेठ तथा रिश्तेदार शिव कुमार राउत के साथ मिलकर दुहबी बाजार स्थित किराना दुकान का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों के लिए करता था।

आरोप है कि जयनगर, बासोपट्टी, मधुबनी समेत अन्य बड़े बाजारों में संगठित तरीके से जाली नोटों के उपयोग और प्रसार का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। टीम को काफी दिनों से इसकी गतिविधियों की सूचना मिल रही थी और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई।संयुक्त टीम ने रविवार दोपहर दुकान की घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान आरोपित दुकान बंद कर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन दो लोगों को मौके से पकड़ लिया गया। तलाशी में एक थैले से ₹50150 मूल्यवर्ग के संदिग्ध जाली भारतीय नोट बरामद किए गए। जांच एजेंसियां बरामद नोटों की सत्यता तथा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं। आरोपियों के पास से मिले जाली नोट में 50, 100, दो सौ और पांच सौ रुपये के नोट बताए जा रहे हैं।

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