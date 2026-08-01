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सुपौल: एनएच 27 पर कांवरियों से भरी बस ने ट्रक को मारी टक्कर, कई घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भपटीयाही थाना क्षेत्र में एनएच 27 पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। देवघर से बंगाल लौट रहे कांवरियों से भरी बस ने एक कंटेनर ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में कुछ कांवरिया यात्री घायल हुए, लेकिन गंभीर चोटें नहीं आईं। पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

सुपौल: एनएच 27 पर कांवरियों से भरी बस ने ट्रक को मारी टक्कर, कई घायल

राघोपुर सुपौल से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट भपटीयाही थाना क्षेत्र के मेकर गढ़िया के समीप एनएच 27 पर शनिवार की सुबह करीब 7 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। देवघर से बंगाल लौट रहे कांवरियों से भरी एक बस ने आगे चल रहे एक कंटेनर ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस में सवार कुछ कांवरिया यात्री घायल हो गए। स्थानीय समाजसेवी दिनेश कुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में करीब 90 कांवरिया सवार थे, जो देवघर से अपनी यात्रा पूरी कर वापस बंगाल जा रहे थे। मेकर गढ़िया के पास पहुंचते ही यह हादसा हुआ।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद, स्थानीय लोग बचाव कार्य के लिए आगे आए। उन्होंने घायल कांवरियों को बस से बाहर निकालने में मदद की और सभी यात्रियों को एनएच के बगल में स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं, हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। दुर्भाग्यवश, टक्कर मारने के बाद कंटेनर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। भपटीयाही थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने बताया कि फरार ट्रक और उसके चालक की तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है।

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