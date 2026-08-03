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ऑटो व कार की टक्कर में ऑटो चालक समेत तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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मधुबन थाना क्षेत्र में कल्याण निकेतन के पास ऑटो और क्रेटा कार की टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी पीरटांड़ में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा गया है। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्यवाई कर रही है।

ऑटो व कार की टक्कर में ऑटो चालक समेत तीन लोग घायल

मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण निकेतन के पास ऑटो व क्रेटा कार की टक्कर में ऑटो चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल है। सीएचसी पीरटांड़ में घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज के लिए बाहर भेज दिया गया है। घटना के बाद पुलिस व ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य किया गया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्यवाई में जुटी है।

घटना का विवरण

बताया जाता है कि रविवार रात आठ बजे के आसपास मधुबन चिरकी मुख्य मार्ग स्थित कल्याण निकेतन के पास चिरकी की ओर से आ रही ऑटो व विपरीत दिशा से आ रही क्रेटा कार में भीषण टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसा में ऑटो व क्रेटा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में ऑटो सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल है। ऑटो चालक दीपक वर्णवाल तथा ऑटो सवार महेंद्र गंगवाल व मोहनपुर निवासी शुरेश हांसदा को गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मधुबन पुलिस व ग्रामीण पहुँचकर राहत कार्य मे जुट गए। ग्रामीणों की मदद से मधुबन पुलिस सभी घायलों को सीएचसी पीरटांड़ भेज दिया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया है। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर कानूनी कार्यवाई में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना रविवार रात आठ बजे के आसपास हुई।
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