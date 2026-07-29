मोतीझरना से लौट रहे कांवरियों से भरी बोलेरो पलटी, 11 गंभीर घायल
राजमहल के बुधवारिया गांव के पास एक बोलेरो जिसमें कांवरिए सवार थे, अनियंत्रित होकर 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। यह हादसा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के 11 श्रद्धालुओं के लिए गंभीर चोटें लाया। श्रद्धालु जलाभिषेक के बाद लौट रहे थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के बुधवारिया गांव के पास निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर बुधवार की देर शाम कांवरियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के वैष्णवनगर थाना क्षेत्र स्थित कृष्णापुर गांव के 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु महाराजपुर स्थित मोती झरना में जलाभिषेक व पूजा-अर्चना के बाद घर लौट रहे थे। बुधवारिया गांव के पास अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। इससे बोलेरो सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी।दुर्घटना
में सभी प्रीति प्रमाणिक (18), रीमा प्रमाणिक (34), प्रियंका मंडल (22), करनव प्रमाणिक (12), होरन मंडल (22), मनोज शाह (48), शिखा मंडल (40), रानी प्रमाणिक (14), प्रशांत शाह (22), विजय प्रमाणिक (40) एवं देवा प्रमाणिक (21) घायल हो गए। इधर,घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी हसनैन अंसारी ने बताया कि वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। हादसे में सभी यात्री घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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