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कजपुरा में मजलिस-ए-चेहलुम में गमगीन हुआ माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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सैदापुर के कजपुरा गांव में इमाम हुसैन की शहादत के इसाले सवाब के लिए मजलिस-ए-चेहलुम का आयोजन किया गया। शुरुआत तिलावते कलाम पाक से हुई। मौलाना सैयद वसी असगर पाशा ने शहादत पर विचार किए। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और शहजादी जनाबे जैनब के मसाएब सुनकर आंसू बहाए।

कजपुरा में मजलिस-ए-चेहलुम में गमगीन हुआ माहौल

सैदापुर। जलालपुर तहसील क्षेत्र के कजपुरा गांव में को हुसैन मेंहदी (जुम्मन) की अहलिया के इसाले सवाब के लिए मजलिस-ए-चेहलुम का आयोजन किया गया। मजलिस की शुरुआत तिलावते कलाम पाक से हुई। इससे पहले काशिफ अयोध्यवी, चंदन फैजाबादी, मौलाना जफर अब्बास, ताबिश नकवी और शारिब नकवी ने पेशख्वानी की। मौलाना कासिम मेंहदी मय हमनवां ने सोजख्वानी पेश कर माहौल को गमगीन कर दिया। मुजफ्फरनगर से आए मौलाना सैयद वसी असगर पाशा ने मजलिस को खिताब करते हुए सुल्ह-ए-हसन और इमाम हुसैन की शहादत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इमाम हसन से सुलह की गई, जबकि इमाम हुसैन से जंग की गई।

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मजलिस के अंत में शहजादी जनाबे जैनब के मसाएब बयान किए गए, जिसे सुनकर मोमनीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। संचालन मौलाना अर्शी मौलाई ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।उस्मानपुर में 12 को निकलेगा कदीमी जुलूस: अंजुमन आलेएबा उसमानपुर जलालपुर के तत्वावधान में 28 सफर इमाम-ए-मासूम का मातम व जुलूस-ए-अमारी का 99वां कदीमी जुलूस 12 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पांच बजे नमाज-ए-फज्र के बाद मजलिस से होगी। मजलिस को मौलाना डॉ रईस हैदर जलालपुरी खिताब फरमाएंगे।

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