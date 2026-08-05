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साकची से निकली भव्य जलाभिषेक यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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सावन के पहले सोमवार पर हनुमान मंदिर, साकची द्वारा भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली गई जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा का आरंभ साकची शहीद चौक से हुआ और विभिन्न स्थलों पर लोगों ने जलाभिषेक किया। सिदगोड़ा में पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी 501 कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

साकची से निकली भव्य जलाभिषेक यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल

सावन के पहले सोमवार के अवसर पर हनुमान मंदिर, साकची की ओर से भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। धार्मिक उत्साह और श्रद्धा से भरी इस यात्रा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे साकची शहीद चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर से हुई। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे श्रद्धालुओं का जत्था मानगो स्वर्णरेखा घाट पहुंचा। यहां श्रद्धालुओं ने स्नान कर पवित्र जल भरा। इसके बाद सुबह 10 बजे विधिवत रूप से जलाभिषेक यात्रा शुरू हुई। यात्रा मानगो स्वर्णरेखा घाट से निकलकर एमजीएम गोलचक्कर, शीतला मंदिर, टैंक रोड और बड़ा गोलचक्कर होते हुए साकची शहीद चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। दोपहर करीब 12 बजे मंदिर परिसर में भगवान शिव के शिवलिंग का विधि-विधान से जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पूजा-अर्चना और आरती हुई। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा को सफल बनाने में मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष राकेश साहू, अजीत शर्मा, मुकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सिदगोड़ा में पंचमुखी हनुमान मंदिर में 501 कलश यात्रा

सिदगोड़ा स्थित श्रीश्री अखिल चंद्र पंचमुखी हनुमान, शिव एवं दुर्गा मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार पर भव्य 501 कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंचमुखी शिव की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुआ। कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पूरे रास्ते भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। महिलाएं सूर्य मंदिर से पवित्र जल लेकर मंदिर पहुंचीं और पंचमुखी शिव का जलाभिषेक किया। चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि सूर्य मंदिर के जिस कुएं से जल लिया गया, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार (गंगाजल), सरयू सहित सात प्रमुख पवित्र नदियों का जल समाहित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस जल से किया गया अभिषेक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है।

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक यात्रा कब शुरू हुई?
यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे साकची शहीद चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर से हुई।
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