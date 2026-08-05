साकची से निकली भव्य जलाभिषेक यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल

सावन के पहले सोमवार के अवसर पर हनुमान मंदिर, साकची की ओर से भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। धार्मिक उत्साह और श्रद्धा से भरी इस यात्रा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे साकची शहीद चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर से हुई। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे श्रद्धालुओं का जत्था मानगो स्वर्णरेखा घाट पहुंचा। यहां श्रद्धालुओं ने स्नान कर पवित्र जल भरा। इसके बाद सुबह 10 बजे विधिवत रूप से जलाभिषेक यात्रा शुरू हुई। यात्रा मानगो स्वर्णरेखा घाट से निकलकर एमजीएम गोलचक्कर, शीतला मंदिर, टैंक रोड और बड़ा गोलचक्कर होते हुए साकची शहीद चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। दोपहर करीब 12 बजे मंदिर परिसर में भगवान शिव के शिवलिंग का विधि-विधान से जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पूजा-अर्चना और आरती हुई। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा को सफल बनाने में मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष राकेश साहू, अजीत शर्मा, मुकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।