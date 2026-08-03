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बढ़ने लगा है कांवड़ियों का जोश व उत्साह

By Diwakar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर में सावन के महीने में शिवभक्तों का आस्था का सैलाब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा में भक्त लाखों रुपये खर्च कर अपनी कांवड़ को भव्य रूप दे रहे हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का जत्था शहर में बढ़ गया है, जिससे यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है।

बढ़ने लगा है कांवड़ियों का जोश व उत्साह

मुजफ्फरनगर सावन के पवित्र माह में शिवभक्तों की आस्था का सैलाब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने वाले कांवड़ियों का जोश और उत्साह चरम पर पहुंच रहा है। हाईवे से लेकर शहर के आंतरिक मार्गों तक केवल 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारे गूंज रहे हैं।

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यातायात व्यवस्था

यातायात व्यवस्था के तहत हरिद्वार की ओर से आने वाले कांवड़िया निर्धारित रूटों से गुजर रहे हैं। शामली, हरियाणा और बागपत की तरफ जाने वाले शिवभक्त शहर के भगत सिंह रोड से होकर निकल रहे हैं, जबकि मेरठ, दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को जाने वाले कांवड़ियों का कारवां मेरठ रोड से निरंतर आगे बढ़ रहा है।

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कांवड़ियों का नजारा

नगर के हृदयस्थल शिव चौक पर कांवड़ियों का नजारा देखने के लिए हर समय महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का तांता लगा रहता है। इस बार यात्रा में अद्भुत भव्यता देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रकार की रंग-बिरंगी लाइटों, झांकियों और साउंड सिस्टम से सजी विशाल कांवड़े स्थानीय लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं। अपनी कांवड़ को सबसे अनोखा और अलग दिखाने के लिए शिव भक्त लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। भक्ति, सेवा और उत्साह के संगम से पूरी धर्मनगरी शिवमय हो चुकी है।

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कांवड़ियों का दबाव

हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की संख्या बढ़ने से शहर के प्रमुख मार्गों पर हलचल तेज हो गई है। शामली, बागपत और हरियाणा की ओर जाने वाले शिवभक्त भगत सिंह रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं मेरठ, दिल्ली व अन्य राज्यों के कांवड़िया मेरठ रोड से होकर गुजर रहे हैं। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन लगातार मुस्तैद है।

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रंग-बिरंगी कांवड़ें

इस बार कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों का नवाचार और समर्पण देखते ही बन रहा है। अपनी कांवड़ को सबसे अलग और भव्य रूप देने के लिए श्रद्धालु लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। रंग-बिरंगी आधुनिक लाइटों और विशाल ढांचों से सजी कांवड़े लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जिन्हें देखने के लिए सड़कों के किनारे भारी भीड़ जुट रही है।

जनसैलाब का उत्साह

शहर के प्रसिद्ध शिव चौक पर कांवड़ियों के दर्शन और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए दिन-रात लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाए हर कोई शिवभक्तों के स्वागत में शिव चौक पहुच रहा है। जयकारों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है।

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651 लीटर गंगा जल

आस्था का अद्भुत संगम 651 लीटर गंगा जल की कांवड़

मुजफ्फरनगर। हरिद्वार से 651 लीटर पवित्र गंगाजल की कांवड़ लेकर मेवात जा रहे श्रद्धालु जीतू पवार ने बताया कि वह बिना किसी मन्नत के केवल भगवान शिव की श्रद्धा में यह यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोले बाबा ने पहले ही सब कुछ दिया है। वह प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। पिछले वर्ष 560 लीटर गंगाजल लेकर गए थे, जबकि इस बार 651 लीटर जल लेकर निकले हैं। उनका कहना है कि धर्म के कार्यों में खर्च नहीं गिना जाता।

शहर की ओर कांवड़ियों का जत्था

हाईवे से शहर की ओर कांवड़ियों का बढ़ रहा जत्था

रविवार को काफी संख्या में कांवड़िये शहर पहुंचे। पुरकाजी से लेकर सिसौना, छपार आदि स्थानों पर कांवड़िये दोपहर के समय आराम करते दिखाई दिए तो बहुत से कांवड़िये धूप की परवाह किए बिना भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं बझेडी रोड पर आराम करते शिवभक्त कावड़िए तथा सिसौना गांव से शिवभक्त कावड़िए होकर गुजरे वहीं छपार हाईवे पर कलश वाली कावड़ लेकर शिवभक्त कावड़िए जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। पुरकाजी हाईवे पर भी शिव भक्त कावड़िये के साथ महिला भोली भी जयकारे लगाते हुए चल रही थी।

पुरकाजी क्षेत्र से गुजर रहे विभिन्न प्रकार की सजावट के साथ कांवड़िये

पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल के साथ कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़िये विभिन्न प्रकार की सजावट के साथ नगर की ओर बढ़ रहे हैं। कोई कंधे पर भोले बाबा को ला रहा है, तो कोई भोले बाबा को नंदी पर ला रहा है। कोई शिव परिवार को ला रहा,तो कोई महाकाल के रूप में सजा कर ला रहा है। बहुत से कांविड़ये कंधे पर भारी कलश लेकर चल रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा में कितना गंगा जल लाया गया है?
इस बार 651 लीटर पवित्र गंगाजल की कांवड़ लेकर मेवात जा रहे श्रद्धालु जीतू पवार ने बताया कि वह बिना किसी मन्नत के केवल भगवान शिव की श्रद्धा में यह यात्रा कर रहे हैं।
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Diwakar Jha

लेखक के बारे में

Diwakar Jha

दिवाकर झा पिछले 25 वर्षों से पश्चिमी उप्र के विभिन्न जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ यूनिट से सम्बद्ध जनपद मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहे हैं। जनपद से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनसमस्याओं, स्थानीय राजनीति और विकास से जुड़े विषयों पर उनकी खबरें पाठकों के बीच विशेष पहचान रखती है।

परिचय एवं अनुभव
दिवाकर झा प्रिंट मीडिया में एक सक्रिय एवं अनुभवी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दिवाकर झा ने अपने पत्रकारिता जीवन में जनपद स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासनिक गतिविधियों, स्थानीय राजनीति, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, जन समस्याओं, विकास कार्यों एवं राजनीतिक गतिविधियों को दिवाकर झा ने अपनी खबरों के माध्यम से सामने रखा है।

करियर का सफर
दिवाकर झा ने अपने कॅरियर की शुरुआत मेरठ में वर्ष 2000 में कुबेर टाइम्स से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। बाद में 2000 के अंत में दैनिक जागरण के साथ जुड़े। वर्ष 2011 में बिजनौर जनपद में दैनिक जनवाणी समाचार पत्र से जुड़े। वर्ष 2016 में मेरठ में दैनिक जनवाणी में बतौर सिटी चीफ काम करने का मौका मिला। वर्ष 2018 अगस्त में हिन्दुस्तान से जुड़े और बागपत, शामली में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। वर्तमान में दिवाकर झा मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए (मध्यकालीन भारतीय इतिहास), बीएड (शिक्षा शास्त्र) और हिंदी पत्रकारिता में पत्रकारिता में डिप्लोमा।

कॅरियर लक्ष्य
स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, जनसमस्याओं और विकास कार्यों पर आधारित खबरें, सामाजिक मुद्दों और जनआंदोलनों की कवरेज और आम नागरिकों की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करना है।

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