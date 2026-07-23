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सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंचीं तृणमूल सांसद मोइत्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने अंडे फेंके जाने की घटनाओं से सुरक्षा मांगने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। अदालत ने सुनवाई की तिथि 29 जुलाई तय की। मोइत्रा के वकील ने कहा कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे उनकी सांसद की गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।

सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंचीं तृणमूल सांसद मोइत्रा

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने खुद पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं से सुरक्षा की मांग को लेकर को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 29 जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की है। मोइत्रा के वकील कल्याण बनर्जी ने हाईकोर्ट में दावा किया कि उनकी मुवक्किल जहां भी जाती हैं, उन पर अंडे फेंके जाते हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि वह पुलिस को कृष्णानगर की सांसद मोइत्रा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस तरह के अपमान से उनका बचाव करने का निर्देश दे। बनर्जी के अनुसार, घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही।

ऐसे में मोइत्रा सांसद के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं।

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