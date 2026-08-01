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सीसीटीएनएस रैंकिंग में महोबा प्रदेश में अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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जून माह के सीसीटीएनएस के आंकड़े जारी

सीसीटीएनएस रैंकिंग में महोबा प्रदेश में अव्वल

महोबा, संवाददाता। सीसीटीएनएस रैंकिंग में जिले को प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्स कोआर्डिनेटर रहमान रसीद को प्रश्त्रिर पत्र देकर सम्मानित किया है। मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा जून माह के सीसीटीएनएस योजना के आंकड़े जारी किए है। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में महोबा पुलिस ने शत प्रतिशत अंक हासिल करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीएनएस एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसके माध्यम से अपराधों से संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज होती है।

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विवेचना की स्थिति और आरोपितों की गिरफ्तारी भी इसमें शामिल है। केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत करने और अन्य सभी कार्रवाई ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शी, तीव्र और प्रभारी पुलिस कार्रवाई का महत्वपूर्ण आधार है। इस उत्कृष्ठ प्रर्दान के लिए अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्स कोआर्डिनेटर रहमान रशीद, इंद्रजीत सिंह के कार्यो की प्रशंसा की गई है। मुख्यालय के द्वारा टीमवर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किए गए कार्यो की सराहना की गई है।

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