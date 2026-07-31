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बर्खास्त एसपी मणिलाल के मामले में सुनवाई आज

By Hindustan | Bureau
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बांदा, संवाददाता। बर्खास्त एसपी मणिलाल के मामले में सुनवाई आज बर्खास्त एसपी मणिलाल के मामले में सुनवाई आज बर्खास्त एसपी मणिलाल के मामले में सुनवाई आज

बर्खास्त एसपी मणिलाल के मामले में सुनवाई आज

बांदा, संवाददाता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में शुक्रवार को महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। यह मामला कबरई निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी से जुड़ा है। जिन्हें 11 सितंबर 2020 को बांदा-कबरई मार्ग पर गोली लगी अवस्था में कार में पाया गया था। 13 सितंबर 2020 को कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत गई थी। घटना के बाद महोबा के बर्खास्त पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार, कबरई के पूर्व थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, सूर्या केमिकल के डीलर सुरेश सोनी और अजय इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर ब्रह्मदत्त शुक्ला पर अवैध उगाही करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगे थे।

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व्यवसायी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने कबरई थाने में भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। शुरुआत में यह मामला लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में चल रहा था, जिसे बाद में बांदा की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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