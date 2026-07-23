मदरहुड यूनिवर्सिटी की छात्रा महिमा सम्मानित
रुड़की, संवाददाता। मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की की छात्रा महिमा देवी को विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित शैक्षणिक गतिविधि में उत्
रुड़की। मदरहुड यूनिवर्सिटी की छात्रा महिमा देवी को विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान नई दिल्ली की ओर से शैक्षणिक गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कुलपति नरेंद्र शर्मा ने उन्हें सम्मानित कर कहा कि इससे अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। कुलसचिव अजय गोपाल शर्मा, प्रो. विकास गुप्ता, डॉ. वाणी शर्मा आदि ने भी महिमा को शुभकामनाएं दी।
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