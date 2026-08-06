सीवान की बेटी महिमा ने बढ़ाया जिले का मान, आईआईएमसी में मिला प्रवेश
सीवान की महिमा चौधरी ने प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) में प्रवेश पाकर जिले का नाम रोशन किया है। महिमा ने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से स्नातक के बाद यह सफलता प्राप्त की और अपने माता-पिता का धन्यवाद किया। उनका लक्ष्य समाज के मुद्दों पर पत्रकारिता के माध्यम से प्रभाव डालना है।
सीवान। जिले की होनहार बेटी महिमा चौधरी ने देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी), नई दिल्ली में प्रवेश पाकर सीवान का मान बढ़ाया है। कंधवारा निवासी महिमा ने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कड़ी मेहनत के बल पर यह सफलता हासिल की। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता-पिता रघुनाथ यादव और उर्मिला यादव सहित पूरे परिवार के सहयोग को दिया। महिमा ने कहा कि उनका लक्ष्य निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता के माध्यम से समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना है। उनकी उपलब्धि जिले के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है।
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