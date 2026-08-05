चार वर्षीय माही की इलाज के दौरान मौत
जौनपुर के पेसारा गांव में चार वर्षीय माही की अचानक तबियत खराब हो गई। अस्पताल में इलाज के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर इलाज के बाद भाग गया। माही की मौत पर गांव में रोष है।
सरकी (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कोतवाली क्षेत्र के पेसारा गांव निवासी चार वर्षीय माही पुत्री राहुल कन्नौजिया की अचानक मंगलवार को तबीयत खराब हो गई। बुखार जुकाम होने पर उसे लेकर परिजन गांव के एक निजी अस्पताल पर ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे दवा दिया और इंजेक्शन लगाया। शाम तक माही के शरीर पर फफोले पड़ गए और पैर काला हो गया। इसे देख परिजन उसे फिर उक्त डॉक्टर के पास ले गए। हालत गंभीर देख क्लिनिक संचालक शटर गिरा कर फरार हो गया। परिजन माही को लेकर जिला अस्पताल जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई।
उसका अंतिम संस्कार लोगों ने जौनपुर के राम घाट पर कर दिया। संतानों में माही बड़ी थी। दूसरी बहन श्यांशी तीन माह की है। माही की मौत से माता प्रिया कन्नौजिया, दादा अरविन्द कन्नौजिया, दादी कमला देवी का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में क्लिनिक संचालक के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।उसी इस सम्बन्ध में कोतवाली प्रभारी अरविन्द पांडेय ने बताया कि अभी कोई तहरीर नही मिली है। तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जायेगी।
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