माही ने अंतरराष्ट्रीय युवा संसद में दिखाई प्रतिभा

रोह प्रखंड क्षेत्र के रतोई गांव की होनहार बिटिया माही भारद्वाज ने अंतरराष्ट्रीय युवा संसद में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। उसने महिला के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि का पुरस्कार प्राप्त किया है। माही की इस उपलब्धि से परिवार एवं गांव के लोग गौरवान्वित हैं। प्रतियोगिता के दौरान माही ने महिला अधिकार, समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर अपने प्रभावशाली विचार, तार्किक प्रस्तुति, नेतृत्व क्षमता तथा उत्कृष्ट संवाद कौशल का परिचय दिया। उसके शानदार प्रदर्शन से निर्णायक मंडल के लोग प्रभावित हुए और माही को यह सम्मान प्रदान किया।

माही के संबंध में जानकारी

माही की माता नीतू कुमारी मड़रा पैक्स की अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से हर सपना साकार किया जा सकता है। माही की सफलता पर उसके दादा अनिल कुमार, दादी उर्मिला देवी, नाना सेवानिवृत्त शिक्षक उमेश प्रसाद, बुआ प्रियंका, फूफा नीरज तथा मौसी टिम्मी ने भी गर्व व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उल्लेखनीय है कि माही भारद्वाज संत माइकल स्कूल पटना की छात्रा है। उसने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का भी उत्कृष्ट परिचय दिया था। शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय मंच, दोनों क्षेत्र में मिली यह सफलता उनकी असाधारण प्रतिभा, लगन और मेहनत का प्रमाण है। (रोह से निज प्रतिनिधि)