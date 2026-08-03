आज रिहर्सल में परखी जाएंगी दीक्षांत समारोह की तैयारियां
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह चार अगस्त को आयोजित होगा। आज अटल सभागार के पास रिहर्सल किया जाएगा, जिसमें शोभा यात्रा और मेधावियों को पदक वितरण का पूर्वाभ्यास होगा। समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और पूर्व आईएएस डॉ. राकेश कुमार मुख्य अतिथि होंगे।
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को आज रिहर्सल में परखा जाएगा। बुधवार को अटल सभागार के पास में रिहर्सल किया जाएगा। रिहर्सल में शोभा यात्रा से लेकर मेधावियों को पदक वितरण तक का रिहर्सल (पूर्वाभ्यास) होगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन चार अगस्त को किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। 24वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आईएएस डॉ. राकेश कुमार रहेंगे। विशिष्ट अतिथि में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रंजनी तिवारी मौजूद रहेंगी।
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