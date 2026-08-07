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एमएड की सभी सीटें फुल केवल अनुसूचित जाति-जनजाति की एक-एक एवं ईडब्लूएस की सीट रिक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के बी.एड./एम.एड. विभाग में एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ईडब्ल्यूएस की सीटें रिक्त हैं। पात्र अभ्यर्थियों को 8 अगस्त तक प्रवेश हेतु आवेदन करना होगा।

एमएड की सभी सीटें फुल केवल अनुसूचित जाति-जनजाति की एक-एक एवं ईडब्लूएस की सीट रिक्त

‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय अंतर्गत संचालित बी.एड./एम.एड. विभाग (आई.ए.एस.ई.) में शैक्षिक सत्र 2026-28 के एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सभी सामान्य एवं अन्य श्रेणियों की सीटों पर प्रवेश पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में केवल अनुसूचित जाति की एक सीट तथा अनुसूचित जनजाति की एक सीट तथा ईडब्ल्यूएस की सीट रिक्त है।

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महत्वपूर्ण सूचना

बीएड/एमएड विभाग की विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता प्रो. संतोष अरोड़ा ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने छह अगस्त 2026 तक समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, वे इन रिक्त सीटों के विरुद्ध आठ अगस्त तक प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ बी.एड./एम.एड. विभाग में निर्धारित समय के भीतर उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रो. अरोरा ने संबंधित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार एवं उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा。

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है?
एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
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