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101 साल पहले जमशेदपुर आए थे गांधी जी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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महात्मा गांधी 7 से 9 अगस्त 1925 के बीच जमशेदपुर पहुंचे थे। वे मजदूरों और प्रबंधन के बीच समझौता कराने आए थे। उनके आगमन पर हजारों लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने शहर का दौरा किया और मजदूरों को मान्यता मिलने की घोषणा की। यह गण सभा के दौरान हुई, जिसमें 20,000 लोग उपस्थित थे।

101 साल पहले जमशेदपुर आए थे गांधी जी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 101 साल पहले जमशेदपुर पहली बार आए थे। तीन दिवसीय दौरे 7 से 9 अगस्त के दौरान वे कई स्थानों पर गए थे। तब वे टाटा स्टील में बार-बार हो रहे आंदोलन के कारण प्रबंधन और मजदूरों के बीच समझौता कराने आए थे। वे कंपनी प्रबंधन और दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज के संयुक्त बुलावे पर पहुंचे थे। जमशेदपुर में स्वदेशी इस्पात उद्योग और स्वराज आन्दोलन दोनों का आगमन करीब एक साथ ही हुआ था। शुरुआत श्रमिक आन्दोलन से हुई थी। पहली हड़ताल 24 फरवरी 1920 को हुई थी। इस हड़ताल के दौरान जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई। बार-बार हड़ताल और समझौते की प्रक्रिया 1925 तक चलती रही।

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श्रमिक अपने बर्खास्त सचिव जी सेठी की बहाली पर अड़े थे और प्रबंधन राजी नहीं हो रहा था। तब गांधीजी के अनन्य मित्र और सहयोगी सी सीएफ एंड्रयूज और देशबंधु चित्तरंजन दास मजदूरों के नेता थे। विवाद के निपटारे लिए पंडित मोतीलाल नेहरू भी आए, पर कोई समाधान न निकला। इस बीच, देशबंधु दास का देहांत हो गया। अंततः तय हुआ कि महात्मा गांधीजी को बुलाया जाए।निमंत्रण पर गांधीजी 7 अगस्त 1925 को जमशेदपुर पहुंचे। टाटानगर स्टेशन पर उनकी आगवानी के लिए हजारों लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। जैसे ही कार में सवार हो वे आगे बढ़े, लोग उनपर पुष्प बरसाने लगे। जुलूस के पीछे पीछे स्वयंसेवक हाथ में मशाल लिए दौड़ रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही घोष महात्मा गांधी की जय था। गांधीजी के ठहरने की व्यवस्था डायरेक्टर बंगले में की गई थी। बैठक खाने में एंड्रयूज एवं कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ उनकी संक्षिप्त बैठक हुई। 8 अगस्त को बापू ने इस्पात कारखाने के कुछ विभागों सहित शहर का भ्रमण किया। उस समय जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का कार्यालय बिष्टूपुर के साउथ पार्क रोड नंबर 1, क्वार्टर नंबर 6 में था। गांधीजी वहां भी जाकर यूनियन नेताओं और कर्ताओं से मिले। वे मिलानी सभागार गए, जहां महिला सभा का आयोजन था और महिला द्वारा चरखा चालन की प्रदर्शनी भी लगी थी। फिर वहां से सटे एल रोड स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम भी गए थे। 8 अगस्त की शाम उनके स्वागत में समारोह हुआ, जिसका आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर ने किया था। 9 अगस्त को डायरेक्टर बंगले में उनकी उपस्थिति में पंडित जवाहर लाल नेहरू, सीएफ एंड्रयूज और टाटा प्रबंधन के बीच मजदूरों के मुद्दों पर समझौता हुआ। चूंकि यह समझौता गांधीजी की मध्यस्थता में संपन्न हुआ, इसलिए यूनियन और प्रबंधन दोनों ने उनसे आग्रह किया कि समझौते की घोषणा वही करें। 9 अगस्त की शाम को टिस्को टेक्निकल इंस्टिट्यूट (अब यूनाइटेड क्लब) के पीछे वाले मैदान में जनसभा आयोजित की गई। करीब 20,000 लोगों की उपस्थिति में बापू ने घोषणा की कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन को कंपनी ने मान्यता दे दी है। यूनियन का चंदा वेतन से काटने पर प्रबंधन सहमत है। आपके मंत्री जी सेठी को शक के कारण बर्खास्त किया गया था, परंतु दूसरे संचालक आपत्ति नहीं करेंगे तो उनकी वापसी हो जाएगी। सभा के बाद गांधीजी उसी रात कलकत्ता के लिए रवाना हो गए।

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