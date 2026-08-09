101 साल पहले जमशेदपुर आए थे गांधी जी

श्रमिक अपने बर्खास्त सचिव जी सेठी की बहाली पर अड़े थे और प्रबंधन राजी नहीं हो रहा था। तब गांधीजी के अनन्य मित्र और सहयोगी सी सीएफ एंड्रयूज और देशबंधु चित्तरंजन दास मजदूरों के नेता थे। विवाद के निपटारे लिए पंडित मोतीलाल नेहरू भी आए, पर कोई समाधान न निकला। इस बीच, देशबंधु दास का देहांत हो गया। अंततः तय हुआ कि महात्मा गांधीजी को बुलाया जाए।निमंत्रण पर गांधीजी 7 अगस्त 1925 को जमशेदपुर पहुंचे। टाटानगर स्टेशन पर उनकी आगवानी के लिए हजारों लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। जैसे ही कार में सवार हो वे आगे बढ़े, लोग उनपर पुष्प बरसाने लगे। जुलूस के पीछे पीछे स्वयंसेवक हाथ में मशाल लिए दौड़ रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही घोष महात्मा गांधी की जय था। गांधीजी के ठहरने की व्यवस्था डायरेक्टर बंगले में की गई थी। बैठक खाने में एंड्रयूज एवं कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ उनकी संक्षिप्त बैठक हुई। 8 अगस्त को बापू ने इस्पात कारखाने के कुछ विभागों सहित शहर का भ्रमण किया। उस समय जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का कार्यालय बिष्टूपुर के साउथ पार्क रोड नंबर 1, क्वार्टर नंबर 6 में था। गांधीजी वहां भी जाकर यूनियन नेताओं और कर्ताओं से मिले। वे मिलानी सभागार गए, जहां महिला सभा का आयोजन था और महिला द्वारा चरखा चालन की प्रदर्शनी भी लगी थी। फिर वहां से सटे एल रोड स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम भी गए थे। 8 अगस्त की शाम उनके स्वागत में समारोह हुआ, जिसका आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर ने किया था। 9 अगस्त को डायरेक्टर बंगले में उनकी उपस्थिति में पंडित जवाहर लाल नेहरू, सीएफ एंड्रयूज और टाटा प्रबंधन के बीच मजदूरों के मुद्दों पर समझौता हुआ। चूंकि यह समझौता गांधीजी की मध्यस्थता में संपन्न हुआ, इसलिए यूनियन और प्रबंधन दोनों ने उनसे आग्रह किया कि समझौते की घोषणा वही करें। 9 अगस्त की शाम को टिस्को टेक्निकल इंस्टिट्यूट (अब यूनाइटेड क्लब) के पीछे वाले मैदान में जनसभा आयोजित की गई। करीब 20,000 लोगों की उपस्थिति में बापू ने घोषणा की कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन को कंपनी ने मान्यता दे दी है। यूनियन का चंदा वेतन से काटने पर प्रबंधन सहमत है। आपके मंत्री जी सेठी को शक के कारण बर्खास्त किया गया था, परंतु दूसरे संचालक आपत्ति नहीं करेंगे तो उनकी वापसी हो जाएगी। सभा के बाद गांधीजी उसी रात कलकत्ता के लिए रवाना हो गए।