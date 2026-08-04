गुरु दक्षता कार्यक्रम शुरू
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र ने 24 दिवसीय गुरु दक्षता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सीबी शर्मा ने बात की। कार्यक्रम में वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष प्रो. सुधीर कुमार शुक्ल और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. मुनेश कुमार ने भी अपने विचार साझा किए।
वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से 24 दिवसीय गुरु दक्षता कार्यक्रम सोमवार से आरंभ हुआ। ऑनलाइन उद्घाटन सत्र को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलपति प्रो. सीबी शर्मा ने संबोधित किया। विद्यापीठ में वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष प्रो. सुधीर कुमार शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. मुनेश कुमार ने भी विचार व्यक्त किए।
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