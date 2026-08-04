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विद्यापीठ में बीस पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग आठ से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग 7 अगस्त से शुरू होगी, जो 12 अगस्त तक चलेगी। 20 पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग होगी, जिसमें विभिन्न विषयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। आवेदन के बाद फीस जमा करना अनिवार्य है, नहीं तो अभ्यर्थन निरस्त होगा।

विद्यापीठ में बीस पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग आठ से

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग सात अगस्त से शुरू होगी। पाठ्यक्रम के अनुसार काउंसिलिंग का सिलसिला 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुलसचिव डॉ.सुनीता पांडेय ने बताया कि सात अगस्त को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एम ड्रामा, एमए.(उर्दू), एमटीटीएम., एमए.(गांधी विचार), एमए. (दर्शनशास्त्र), बीकॉम.(पेड) एवं बीएससी.(गणित) विषय के अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग होगी। आठ अगस्त को एमए.(योग), एमए.-एमएससी.(सांख्यिकीय), एमलिब. आईएससी., एमए. (एजुकेशन) एवं एमए.(आईआरपीएम.) विषय के विद्यार्थियों की काउंसिलिंग की जाएगी। 11 अगस्त को एमए.इतिहास (आर्कियोलॉजी), एमए.(संस्कृति), एमम्यूज. और बीलिब. आईएससी. तथा 12 अगस्त को एमए.-एमएससी. गृह विज्ञान, एमएससी. भौतिक विज्ञान, एमए.-एमएससी. गणित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की काउंसिलिंग होगी।

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कुलसचिव ने बताया कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग स्थल पर बने काउंटर पर ऑनलाइन फीस जमा करनी होगा। अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

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